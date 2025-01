Pedro Gonçalves: “é todo um mundo novo, terminar o Dakar é o meu grande objetivo”

Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães estreiam-se no Dakar aos comandos de um X-Raid YXZ 1000R, da categoria Challenger, e têm como grande objetivo terminar o mais longo e duro rali do mundo, não descurando a conquista de um bom resultado. A paixão de Pedro Gonçalves pelo desporto começou com as provas de resistência de ciclismo e de atletismo, bem como com o snowboard e o kitesurf. O interesse pelo todo-o-terreno de competição só chegou anos mais tarde. “É uma modalidade muito completa, que me dá tudo o que eu quero e preciso no desporto: resistência e adrenalina. Por isso, é que apesar de só agora estar a dar os primeiros passos no Rally-Raid, acho que andarei por aqui por muito tempo, até por contar com o apoio da minha família, da minha esposa, aos meus filhos.

O entusiasmo é grande, sei que é todo um mundo novo para mim, daí que terminar o Dakar seja o meu grande objetivo”.

Com 47 anos, o empresário na área da tecnologia tem como navegador Hugo Magalhães. Também ele a efetuar a estreia no Dakar, mas um nome com créditos firmados nos ralis, mas também no todo-o-terreno, onde se sagrou campeão nacional.