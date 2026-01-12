Paulo ‘Speedy’ Gonçalves deixou-nos há seis anos

O AutoSport há muito que deixou para trás as motos, isso ficou para o nosso antigo site-irmão, o MotoSport, mas hoje não posso deixar passar um momento dos – felizmente poucos – mais terríveis que passei enquanto jornalista.

Nesse dia, o sol ardia, como habitualmente, sobre as dunas intermináveis da Arábia Saudita, km 276 da sétima etapa. Era uma secção de terreno muito rápida e plana e o ‘Speedy’ caiu!

A organização recebeu o alerta de acidente às 10h08 (hora local).

Um helicóptero médico foi enviado de imediato, chegando ao local às 10h16 (8 minutos após o alerta).

O piloto australiano Toby Price foi o primeiro a chegar ao local e a prestar auxílio.

Paulo Gonçalves foi encontrado inconsciente e em paragem cardiorrespiratória.

Foram realizadas manobras de reanimação no local pela equipa médica. O piloto foi depois helitransportado para o Hospital de Layla, onde o óbito acabou por ser confirmado.

Seis anos depois, no mesmo deserto que o reclamara, a frase ainda ecoa:

“Um homem não chega ao fim quando é derrotado. Ele chega ao fim quando desiste.”

Naquele km 276, o Paulo não desistiu. O deserto desistiu dele.