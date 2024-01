Pau Navarro e Gonçalo Reis fora do Dakar | AutoSport

Muito azar para a nova dupla Pau Navarro e Gonçalo Reis, que correm com um Mini JCW Plus da X-Raid, mas que na etapa de ontem tiveram um forte capotanço, em que o jovem espanhol, piloto, se lesionou no pulso e teve de abandonar a prova. Para o português, depois de se ter estreado o ano passado ao lado de Hélder Rodrigues nos SSV, o salto era grande, para os T1+ e a luta do top 10 à geral, mas infelizmente ficaram-se pela segunda etapa da prova. Tem havido vários acidentes, especialmente nas motos, mas nos carros é menos habitual que os concorrentes se lesionem, mas pode sempre acontecer, e foi exatamente isso que se passou. Aos 19 anos de idade, o jovem piloto espanhol tinha aqui uma bela oportunidade para começar já a trilhar o seu caminho, mas a lesão no pulso tramou-o: “Pau Navarro lesionou-se no pulso no acidente de ontem. Infelizmente, o jovem espanhol vai ter de se retirar do Dakar 2024″, lê-se num comunicado da equipa nas redes sociais. Toda a equipa X-Raid deseja a Pau uma rápida recuperação”.