Pau Navarro e Gonçalo Reis 37º no prólogo: “primeira vez com um carro ‘grande’ no Dakar…” | AutoSport

Pau Navarro e Gonçalo Reis terminaram o prólogo na 37ª posição da classe. Para o jovem espanhol, foram os seus primeiros quilómetros no MINI JCW Rally Plus, embora este seja já o seu quarto Dakar no total: “O nosso objetivo no shakedown era conhecer melhor o MINI. Mais tarde, fizemos algumas alterações no carro e eu também adaptei o meu estilo de condução. Aprendemos muito. Vamos ver como é que nos vamos sair contra os outros pilotos. Não queremos forçar demasiado nos primeiros dias, mas sim ganhar mais experiência antes de andarmos a todo o gás. O meu objetivo seria terminar entre os 10 primeiros. Esta é a primeira vez que vou competir num carro ‘grande’ no Dakar. É por isso que estou a pensar de dia para dia”, disse o jovem espanhol, que resumiu depois o prólogo: “Foi uma etapa muito rápida. Os 28 quilómetros eram muito para um prólogo, mas muito curtos para o Rally-Raid. Não forçámos muito, mas acho que correu bem. Infelizmente, perdemo-nos uma vez e perdemos algum tempo por causa disso. Ainda tenho de trabalhar muito em mim e no meu estilo de condução.”