Overdrive Racing também fez história no Dakar: uma equipa privada bateu o pé aos oficiais

Mini, Dacia, Ford, Toyota e Overdrive Racing Toyota! Al-Rajhi fez história ao vencer o Dakar na Arábia Saudita, mas a Overdrive Racing também, já que a equipa é privada, a equipa oficial é a Toyota Gazoo Racing. Mas foram os privados a vencer, o que já não sucedia desde 2000 com Jean-Louis Schlesser/Henri Magne (Buggy Schlesser-Renault), já que depois disso: Mitsubishi, Volkswagen, Mini, Peugeot, Toyota e Audi. Agora a Overdrive Racing.

Yazeed al Rajhi tornou-se o primeiro piloto da Arábia Saudita a vencer o Rali Dakar. O piloto da Toyota Hilux venceu uma etapa no seu caminho para uma vitória de 3min 57s sobre a dupla da Toyota Gazoo Racing (TGR) de Henk Lategan e Brett Cummings. O copiloto de Al-Rajhi, Timo Gottschalk, assegurou a sua segunda vitória após 14 anos de espera, depois do seu sucesso com Nasser Saleh Al-Attiyah na América do Sul em 2011. Foi a segunda melhor classificação da história da categoria automóvel no Dakar.

A Toyota controlou a corrida desde o início. A equipa venceu o prólogo e oito das 12 etapas da ronda de abertura do Campeonato do Mundo de Ralis de 2025 da FIA (W2RC). O sucesso foi o quarto para o fabricante japonês, depois dos sucessos anteriores em 2019, 2022 e 2023.

O argentino Juan Cruz Yacopini e o seu copiloto espanhol Dani Oliveras tiveram um forte desempenho para levar o segundo dos carros da Overdrive Racing ao final em sétimo.

Seth Quintero e Dennis Zenz, da Toyota Gazoo Racing, obtiveram duas vitórias na primeira semana, até que problemas de pneus arruinaram a sua luta pelo título na quarta etapa. O americano teve um forte desempenho durante a segunda metade do evento para chegar ao fim em nono, apesar de ter perdido um lugar no final das dunas na segunda semana.

O lituano Rokas Baciuška e o seu navegador espanhol Oriol Mena venceram a dura etapa crono de 48 horas durante a primeira semana e recuperaram bem dos atrasos causados por problemas de travões e suspensão para chegarem ao fim em Shubaytah em 12º lugar.

O estónio Urvo Männama e o navegador Risto Lepik perderam tempo com um problema no macaco durante a arenosa segunda semana, mas conseguiram terminar a corrida em 13º.

Lucas Moraes, da Toyota Gazoo Racing, e o seu navegador espanhol Armand Monleón estiveram na luta pela vitória durante a primeira semana, mas todo o trabalho árduo foi anulado por problemas técnicos na sexta etapa e por uma infeliz penalização de tempo. O brasileiro recuperou para vencer a sétima etapa e voltou a subir no pelotão para terminar em 15º lugar, com o tempo mais rápido no curto sprint final a adicionar a cereja no topo do bolo da Toyota.

A dupla brasileira de Marcos Moraes e Maykel Justostomeçou a segunda metade do rali em 26º e manteve-se longe de grandes dramas para concluir o evento em 27º.

O australiano Toby Price e o britânico Sam Sunderland estiveram entre os seis primeiros durante grande parte da primeira semana da sua estreia no Dakar, mas Sunderland sofreu uma concussão após um forte impacto e acabou por ser tomada a decisão de retirar a dupla da corrida após a sétima etapa.

A Overdrive Racing também prestou serviços e apoio logístico ao espanhol Isidre Esteve Pujol e ao navegador José-Maria Villalobos no seu carro da Repsol Toyota Rally Team e a duas equipas chinesas da Toyota. Esteve Pujol chegou à meta na 29ª posição da geral.

Guoyu Zhang e Yicheng Wang concluíram a prova na 30ª posição, não tendo sido ajudados por uma penalização de 30 minutos imposta no dia de descanso devido a uma pequena infração às regras. Rong Zi e Hongyu Pan terminaram em 37º.