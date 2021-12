Os portugueses no Dakar 2022… nas quatro rodas | AutoSport

Este ano, são 20 os portugueses no Dakar, divididos entre motos, autos, SSV, pilotos e mecânicos dos camiões, e ainda no Dakar Classic. O único piloto nos autos é Miguel Barbosa, Filipe Palmeiro e Paulo Fiíza navegam pilotos lituanos, nos SSV T3, uma dupla, mais duas nos SSV T4. Nos Camiões, regressa José Martins no Iveco do Team Boucou (#560). Por fim, uma novidade absoluta: Com o número 757 nas portas do seu Ssangyong (Th-Trucks), João de Almeida e Sousa e Luís Santos.

Doze anos depois, Miguel Barbosa está de volta ao Dakar, e tem a seu lado um ‘velho conhecido, Pedro Velosa. Com a sua Toyota Hilux T1, e a estrutura a Overdrive, entende que estão reunidas as condições para fazer uma boa prova: “Temos excelentes condições, vamos com um T1, um carro que é competitivo, fiável, já deu provas. Não estamos muito preocupados com a performance, porque sabemos que estamos muito bem servidos nesse aspeto”, disse.

Filipe Palmeiro vai correr neste Dakar, novamente ao lado de Benediktas Vanagas, numa das novas Toyota Hilux T1+. O objetivo é chegar ao top 10: “acho que estamos com um bom ritmo para o Dakar. Gostava muito de bater o recorde, o oitavo lugar que fiz com o Boris Garafulic, vamos ver…”

Paulo Fiúza vai para o seu 16º Dakar. Não lhe será fácil bater o seu melhor resultado, pois é o português que tem o melhor resultado à geral nos autos, depois do terceiro lugar com Stéphane Peterhansel em 2020, sendo que este ano regressa ao Dakar, outra vez com o lituano Vaidotas Zala, num Mini John Cooper Works Rally com assistência da X-Raid/Teltonika Racing: “O ano passado (2021), tivemos um problema com o carro e desistimos muito cedo. Este ano fizemos a prova da Andaluzia, (6º) temos uma pequena evolução motor do Mini, novo single turbo, não vamos com o carro ‘top top’, mas é uma grande evolução face ao ano passado, esperemos que corra bem”, disse.

Luis Portela Morais e David Megre estreiam-se de SSV no Dakar, depois de já o terem feito de moto. A experiência bem sucedida no Rali de Marrocos deixa boas indicações, mas o Dakar é algo completamente diferente: “É um regresso que nós muito sonhávamos depois de termos participado de moto: “os SSV são a categoria que nos permite acabar o Dakar com mais facilidade. Os SSV são carros que em caso de problemas, são fáceis de reparar, e isso vai-nos permitir atingir o nosso objetivo”. Ao lado, leva David Megre, alguém em quem confia a 1200%: “o David tem experiência de leitura de terreno, e tem mais tempo para me dar as notas. Acho que é uma grande ajuda, a experiência das motos, para quem vai de SSV” disse.

Mário Franco e Rui Franco, vão este ano competir no Dakar pela primeira na ‘por dentro’, depois da sua equipa, a Francosport o ter feito por diversas vezes, ‘por fora’, dando assistência a duplas em competição: “Estou física e mentalmente bem preparado e com os ralis internacionais que fiz, para além das corridas nacionais, penso que temos experiência suficiente. Apesar disso, para esta primeira tentativa, a nossa prioridade será a de terminar”, disse. A dupla corre no T3, no seu Yamaha YZX 1000R.

Rui Oliveira e Fausto Mota Fausto foram tentados a correr de SSV, no caso na classe T4, num Can Am T4 South Racing. Têm como objetivos para este Dakar chegar ao fim: “terminar o rali, levar o carro até ao fim e tentarmos usufruir da corrida, passarmos bons momentos. Vamos tentar usufruir da corrida”, disse.