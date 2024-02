Os bastidores do triunfo da Audi no Rali Dakar (vídeo) | AutoSport

Recorde o caminho para o triunfo da Audi no Rali Dakar: seis pilotos, três anos e uma vitória inesquecível. Veja como a equipa de transformou desde o ceticismo em crença até à vitória histórica do Audi RS Q e-tron numa viagem que foi mais do que uma corrida; é um testemunho do poder da determinação e do futuro (pelo menos em parte) elétrico do desporto automóvel. Recorde os momentos que definiram a aventura.

