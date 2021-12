Oreca constrói híbrido para o Dakar 2023 | AutoSport

Numa parceria com a SMG, de Philippe Gache, a Oreca está a construir um protótipo híbrido para competir no Rally Dakar em 2023, acompanhando dessa forma o seu programa de transição energética da ASO. A ideia passa por desenvolver um carro híbrido que consuma metade do que um veículo térmico, como um T1. Deve estar pronto em abril do próximo ano: “O objetivo passa por dar uma resposta, a curto e médio prazo, a todos estes clientes que queiram participar no Dakar dessa forma. As principais disciplinas do desporto motorizado utilizam híbridos. No TT é preciso haver uma solução híbrida para estas distâncias”.

A ideia é simples: motor de combustão standard, e um sistema híbrido, com uma unidade de recuperação de energia MGU, que a equipa acredita poder reduzir as emissões para metade.