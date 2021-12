O que muda no Dakar de 2022 | AutoSport

O Dakar de 2022 tem este ano várias novidades, a primeira delas é que, pela primeira vez na sua história faz parte de um Campeonato do Mundo de Todo-o-Terreno, uma competição promovida pela Amaury Sport Organisation (ASO).

Veja o que muda neste Dakar 2022, em termos técnicos e desportivos.

Futuro

O Dakar olha para o futuro, e esse requer baixar fortemente as emissões de carbono e nesse contexto foi criada uma nova categoria T1-E, reservada aos protótipos envolvidos nesta procura de soluções viáveis, pois o fim da era do motor de combustão na prova está previsto para 2030, para os automóveis.

Dakar Experience… para todos

Tal como sucede no WRC, a fim de alimentar a competição ao longo do ano, os regulamentos de Dakar permitem agora às equipas iniciar uma etapa mesmo que não tenham sido capazes de terminar a anterior. Embora uma pesada penalização os exclua da disputa pelos lugares de honra na classificação geral, estes concorrentes poderão continuar a corrida e acumular pontos de acordo com a sua posição em cada etapa, permitindo-lhes continuar a lutar pelo campeonato mundial, por exemplo. Por outras palavras, o formato Dakar Experience é alargado a todo o plantel, sujeito a condições semelhantes: não mais de três dias antes de retomar a corrida e não mais de três etapas inacabadas. Sujeito a autorização médica.

Autos e Camiões: road book digital para todos

A visão para a navegação no Dakar foi renovada desde que as cores foram acrescentadas ao roadbook e, desde então, a decisão de não os distribuir até pouco antes do início dos especiais, tornou-se a regra geral no ano passado. Agora, ‘tablets’, uma versão digital dos roadbooks, fazem a sua estreia nos cockpits das equipas, a partir de agora, esta ferramenta substitui os roadbooks físicos para todos os concorrentes.

T1-Ultimate, o caminho para o futuro

O lançamento da categoria T1.U encarna a visão de um plantel automóvel de elite composto por veículos de combustível alternativo a partir de 2026. Embora seja uma categoria pequena no seu primeiro ano, espera-se que cresça a um ritmo supersónico graças ao empenho de numerosos construtores e preparadores ansiosos por enfrentar o desafio do ‘Futuro Dakar’.

T1+ é novidade absoluta

T1+, lutar em pé de igualdade. O desejo de atingir o equilíbrio certo entre os veículos de topo levou as equipas do Dakar e a FIA a alterar os regulamentos técnicos da categoria T1. Entre outras alterações, os protótipos 4×4 podem agora ser equipados com rodas mais largas e mais altas, e ajustar o seu curso de suspensão para os levar ao mesmo nível dos buggies 4X2.

Recorde-se que os novos T1+ (ou Plus), funcionam com pneus maiores – para contrariar os muitos furos que ocorrem nos T1 ‘normais’, com maior curso de suspensão e uma banda mais larga. Pneus de 37″ em jantes de 17″, substituem os pneus de 32″ em jantes de 16″, com o curso da suspensão aumentado de 280mm para 350mm, e a largura da carroçaria aumentada de 2m para 2,3m, de modo a acomodar as rodas maiores.

Consequência: os carros não curvam tão bem, mas são bastante mais fáceis de pilotar.

SSV continuam a crescer

SSV T3/T4, duas categorias para veículos ligeiros. Os ‘buggies’ ligeiros são o veículo da moda no TT. A fim de ‘arrumar’ uma categoria que abrange veículos com níveis de desempenho muito diferentes, foi dividida em duas.

Os T4, que mantêm o nome ‘série SSV’, são semelhantes aos modelos de produção vendidos pelos construtores, enquanto os T3, ou ‘protótipos leves’, podem sofrer modificações mais substanciais (por exemplo, restritores e chassis) na procura de maior desempenho.

Rally GP

Rally GP, para as motos de elite. Uma lista de pilotos de equipas de topo, muitos dos quais competem por equipas de fábrica, serão reconhecidos como a ‘nata da colheita’, na mesma linha do MotoGP, a principal classe de eventos realizados em circuitos. Da mesma forma, o resto do plantel irá competir na categoria de Rally 2, dividida em múltiplas classes.

Segurança

Permanece o compromisso sustentado com a segurança. As medidas introduzidas em 2021 para reduzir as velocidades e mitigar o risco de acidentes graves permanece no Dakar. Por exemplo, ‘zonas lentas’ serão implementadas em certos sectores mais perigosos. Qualquer concorrente Apanhado em excesso de velocidade receberá uma penalização. Entretanto, a decisão de tornar os coletes de airbag obrigatórios para as motos e quads é baseado em os progressos técnicos realizados pelos fabricantes que desenvolvem os dispositivos.

Paralelamente, as equipas do Dakar começaram a trabalhar em conjunto com a FIM para repensar a concepção de capacetes e elaborar novas normas técnicas. Como medida provisória, foi estabelecido um peso mínimo de 1,1 kg,

o que exclui a utilização de certos capacetes ultraleves, que se concluiu fornecerem proteção inadequada.

FOTOS: RedBull Content Pool; Julien Delfosse / DPPI