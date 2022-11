O novo Porsche 911 Dakar | AutoSport

A Porsche celebra a estreia mundial do novo Porsche 911 Dakar, um modelo exclusivo, limitado a 2.500 unidades, que mostra que quase não existem limites para o conceito do Porsche 911.

Evoca também a primeira vitória global da Porsche no Rally Paris-Dakar de 1984, que foi simultaneamente o nascimento da tracção integral no Porsche 911.

É por isso que o novo 911 Dakar é também oferecido com um pacote opcional de desenho do Rallye, reminiscente daquele icónico carro vencedor.

O primeiro detalhe marcante do Porsche 911 Dakar é a sua distância ao solo, que é 50 milímetros superior à de um 911 Carrera com suspensão desportiva. E o sistema de elevação padrão pode elevar as extremidades dianteira e traseira mais 30 milímetros.

A sua distância ao solo e ângulo de rampa rivalizam com os dos SUV convencionais. O sistema de elevação não só é utilizado para atravessar lentamente obstáculos, como também é parte integrante do chassi recuado. A configuração de “alto nível” está disponível para aventuras ambiciosas fora de estrada a velocidades até 170 km/h. Acima dessa velocidade, o carro desce automaticamente para o seu nível normal.