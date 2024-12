O navegador das 1000 aventuras: Paulo Fiúza e as suas 18 Edições do Dakar

Paulo Fiúza é o recordista português de participações no Dakar. Já é há muito um veterano do deserto sendo que pelo meio é também o português com mais triunfos em etapas, sete. Fiúza tem também na sua posse o melhor resultado de sempre de um português nas quatro rodas, o terceiro lugar ao lado de Stephane Peterhansel, em 2020.

Vai correr no Dakar 2025 no Camião #605 com Vaidotas Zala e Max Van Grol. O navegador de Mafra vai para a sua 19ª participação na prova, pela quinta vez ao lado de Vaidotas Zala, com quem já correu de Mini e BRX. Paulo Fiuza é, como se percebe um dos navegadores mais experientes do Dakar, tendo-se estreado nos carros com Francisco Inocencio em 2006.

Embora esta seja a sua estreia competitiva nos camiões, já fez duas edições do Dakar num camião de assistência. O navegador de 49 anos também foi atraído pelo desporto automóvel em criança, com as rondas do WRC em Portugal a terem lugar perto da sua casa. Começou nos ralis tradicionais antes de passar para o todo-o-terreno.

Paulo Fiúza venceu o campeonato nacional de todo-o-terreno em 2003 e conquistou vitórias em prestigiadas provas de rally-raid como o Rali de Marrocos e o Desafio Ruta 40 (com Orlando Terranova).

Em outubro deste ano, venceu a Baja Portalegre 500 ao lado de Miguel Barbosa num Taurus T3 Max.

Nas suas participações no Dakar, navegou quatro pilotos diferentes para um Top 10 (Ricardo Leal dos Santos, Orly Terranova, Carlos Sousa e Stephane Peterhansel).

O ponto alto da sua carreira no rally-raid foi ser copiloto de Peterhansel, o atleta mais condecorado do desporto. Ficaram em terceiro lugar juntos em 2020, um ano antes de Fiíza se juntar a Vaidotas: “Para mim, este é um novo desafio, competir numa categoria diferente, e estou muito otimista. Já fiz duas edições do Dakar nos camiões de assistência. Penso que, em termos de navegação, é praticamente a mesma coisa, quer estejamos num carro ou num camião. O meu objetivo para o Dakar 2025 é ganhar esta categoria! Caso contrário, gostaria de terminar na melhor posição possível”.