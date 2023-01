O Dakar mais duro dos últimos anos…e de longe | AutoSport

Não são só os alguns que o dizem, mas a grande maioria do plantel presente no bivouac. A etapa 2 foi terrível e arrasou a caravana com furos, as condições meteorológicas que impediram mesmo as motos de ir para a estrada num dos dias são outro exemplo, a chuva que caiu no dia da 3ª etapa, são apenas exemplo, tal como David Castera disse na apresentação do Dakar, queriam um Dakar duro, aqui o têm, mas a verdade é que condições inesperadas tornaram ainda mais complicado o que já era difícil.

A verdade é que oito dias do Dakar 2023 terminaram e os participantes classificam-no como um dos mais duros dos últimos anos. Dias longos e percursos muito desafiantes têm caracterizado o Dakar até agora e por isso pilotos, navegadores e restante caravana estão felizes por poderem descansar um pouco hoje, em Riade.

Para os mecânicos, por outro lado, o dia de descanso é um dia de trabalho.

Todos os veículos têm de ser preparados para a segunda parte do Dakar.

A primeira parte foi como uma montanha-russa. venha a segunda.