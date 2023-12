Novo Toyota GR DKR Hilux EVO T1U: mais largo e evoluído… | AutoSport

Depois de três vitórias nos últimos cinco anos, a Toyota vai para este Dakar apostada em se manter na luta e para isso conta com um novo carro, que é 100 mm mais largo que seu antecessor e incorpora vários refinamentos. A suspensão recebeu atenção específica e o aparelho de ar condicionado foi realocado para maior eficiência. Além disso, o carro foi equipado com um novo pacote de refrigeração, permitindo maior redundância. O foco da Toyota na qualidade, durabilidade e confiabilidade foi um fator chave no desenvolvimento do novo carro.

Como tal, o carro tem estado em constante desenvolvimento ao longo do ano e as equipas da TGR completaram quase 30.000 km de corridas e testes na temporada de 2023 do W2RC e SARRC.

Testes adicionais foram realizados no deserto de Kalahari, no sul da África, e uma quilometragem considerável de testes foi adicionada no deserto do Namibe como parte dos preparativos finais para o Rally Dakar, que levará ao W2RC do próximo ano.

Ao mesmo tempo, a equipa também tem integrado os seus planos para um futuro mais sustentável, de olho no projeto Dakar Future. Como parte do seu compromisso com este projeto, a equipa TGR Dakar associou-se à Repsol, para atingir as metas exigidas muito antes do prazo de 2026.

A Repsol fornece à TGR combustíveis com 70% de conteúdo renovável, utilizando biocombustíveis avançados com uma redução da pegada de carbono de pelo menos 70%, em comparação com a gasolina convencional. Estes combustíveis renováveis ​​foram concebidos e produzidos no Laboratório Tecnológico da Repsol em Madrid a partir de resíduos renováveis, como o óleo alimentar usado. Foram produzidos em instalações certificadas pelo esquema de sustentabilidade da UE ISCC, e as matérias-primas, bem como os processos de produção, cumprem os requisitos de sustentabilidade da Diretiva Europeia de Energias Renováveis.

A TGR tem sido um extenso parceiro de investigação e desenvolvimento da Repsol nos últimos 18 meses; primeiro testes de bancada e depois testes extensivos de campo do Repsol Renewable Fuel 70R+ em vários locais, com os testes finais pré-Dakar concluídos recentemente na Namíbia. A mistura utilizada pela equipe foi formulada exclusivamente para TGR, de acordo com os regulamentos da FIA.

O Dakar 2024 está previsto para começar no dia 5 de janeiro, com um breve prólogo perto da cidade de Alula, no norte do país. Seis etapas difíceis seguir-se-ão ao prólogo, incluindo uma inovadora etapa ’48 horas Chrono’, que é essencialmente uma etapa de maratona prolongada. Seguir-se-á o tradicional dia de descanso, que se realiza novamente na capital saudita, Riade (13 de janeiro de 2024). Mais seis etapas levarão o rali de volta ao norte do país, antes do final da prova na cidade costeira de Yanbu, no dia 19 de janeiro.