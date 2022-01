Novo passo para o Dakar Futuro: GCK anunciou primeiro protótipo a hidrogénio | AutoSport

A GCK Motorsport anunciou o primeiro protótipo para o Dakar, movido a hidrogénio.

No âmbito do Dakar Future 2030, quando se pretende que todos os carros em competição o façam movidos a energias alternativas. Segundo Éric Boudot, Director Executivo da GCK MotorSport: “Estamos orgulhosos em apresentar o primeiro carro de ralis movido a hidrogénio, e equipado com uma célula de combustível. A Green Corp Konnection (GCK)

vê os desportos motorizados como um excelente banco de ensaio para soluções tecnológicas que mais tarde poderão comercializar para utilizadores das nossas atividades industriais”.

Estamos entusiasmados por estar envolvidos no movimento Dakar Futuro e por criar mais marcos no caminho para soluções de mobilidade mais ecológicas”.

O carro pesa 2300kg, terá um motor na traseira e produzirá uma potência máxima de 400hp. Tem uma caixa de duas velocidades, e um binário de 1000Nm, que lhe permitirá atingir uma velocidade máxima de 180 km/h. Denomina-se e-Blast H2 e incluirá uma célula de combustível integrada, que é alimentada por hidrogénio de 700 bar, dos quais o volume final 30 kg será armazenado em quatro tanques, fornecendo 200 kW de energia.

Este é um passo importante para o todo o terreno, pois com o Dakar Futuro 2030 tem sido boa a adesão de construtores, pois nenhum hoje em dia vai apoiar programas que se baseiem apenas nos motores de combustão. Todos os seus programas de desportos motorizados terão forçosamente de ser orientados para o ‘verde’.

Por muita contestação que vá existindo entre os adeptos nas redes sociais, este é um caso claro que para no tempo é morrer e os desportos motorizados podem perfeitamente ajudar a indústria a desenvolver mais rapidamente soluções para o futuro, sejam elas qais forem, pois vivem-se momentos de indecisão na indústria e o desporto motorizado pode ajudar a mostrar um caminho melhor.

O ‘Dakar Future’, lançado em 2021, colocou em marcha um plano de transição energética para fomentar o desenvolvimento de motores alternativos e reduzir as emissões relacionadas com a organização do rally Dakar.

Este ano, cinco veículos de mais baixas emissões (os protótipos Audi e os camiões Riwald e Hino) já estão a correr no Dakar.

O número de projectos que envolvem uma vasta gama de tecnologias nos próximos anos continua a crescer.

O roteiro elaborado no lançamento, visa restringir as categorias de carros e camiões a veículos de baixas emissões a partir de 2030. A utilização de biocombustíveis será promovida a partir de 2023.