Novatos vs. Gigantes: a batalha pelo trono do Dakar

Está tudo a postos para o arranque do Dakar 2025, a caravana parte este ano de Bisha e os motores já estão a aquecer para aquele que é considerado o maior rali do mundo, numa viagem pelo mundo dos sonhos, do pó e das (muitas) dunas.

A 47ª edição do Dakar promete, mais uma vez, um espetáculo eletrizante, com 63 carros prontos para enfrentar 5.115 quilómetros de desafios entre Bisha e Shubaytah. Entre estreias arrojadas e veteranos lendários, as atenções voltam-se para três máquinas de última geração, comandadas por pilotos de classe mundial como Nasser Al Attiyah (Dacia), Sébastien Loeb (Dacia), Carlos Sainz (Ford) e Nani Roma (Ford). Enquanto os novatos mostram as garras, a consagrada armada Toyota Hilux luta para manter o domínio que perdeu o ano passado. Será que 2025 marcará o início de uma nova era ou os velhos titãs continuarão no topo? É isso que vamos tentar antever nas próximas linhas.

A mudança está em marcha entre os 63 carros da Ultimate alinhados para a 47ª edição, com especial destaque para as equipas que vão lutar pela glória ao longo dos 5.115 quilómetros de especiais traçados entre Bisha e Shubaytah.

Três máquinas de última geração vão fazer a sua estreia no Dakar com pilotos de classe mundial ao volante: Nasser Al Attiyah e Sébastien Loeb em Dacia Sandrider, Carlos Sainz e Nani Roma em Ford Raptor e Guillaume de Mévius, João Ferreira e Guerlain Chicherit em Mini a gasolina renovados.

Todas as atenções estarão viradas para os estreantes, mas a armada Toyota Hilux continua a ser uma forte favorita, com pilotos do calibre de Yazeed Al Rajhi, Lucas Moraes e Giniel de Villiers, para não falar de ‘wild cards’ como a dupla Toby Price-Sam Sunderland e o lituano Rokas Baciuška, que brilhou nos Chalenger.

Stéphane Peterhansel, o maior vencedor da história do Dakar, com oito triunfos nas últimas dezassete edições, estará ausente das dunas pela primeira vez desde 1994. Há 31 anos! Enquanto isso, os outros membros dos “Cinco Grandes” alinham-se em Bisha, cada um com desafios únicos.

Nasser Al Attiyah (Dacia), Carlos Sainz e Nani Roma (Ford) enfrentam o rali em máquinas estreantes, enquanto Giniel de Villiers mantém-se fiel à Toyota Hilux, embarcando no seu 22º Dakar. Vale lembrar que nenhum piloto conseguiu vencer com um carro recém-lançado desde Ari Vatanen, que brilhou com o Peugeot 205 Turbo 16 em 1987, o seu sucessor 405 em 1989 e o Citroën ZX em 1991. Dacia e Ford têm a ‘palavra’…

No entanto, tendo em conta as promessas dos estreantes de 2025, poderíamos ser tentados a apostar nas suas hipóteses. No final da recente classificação do Rallye du Maroc, dois Dacia Sandrider, pilotados por dois mestres da dança do deserto, dominaram os adversários.

O tricampeão do W2RC, Nasser Al Attiyah, agora em parceria com Édouard Boulanger, parece ter em mãos um puro-sangue que o pode levar de volta às vitórias. O seu companheiro de equipa, Sébastien Loeb, poderá aproveitar a sua nona dança para finalmente conquistar a vitória… Se os problemas de sobreaquecimento observados em Marrocos não estragarem a estreia na Arábia Saudita.

Se isso acontecer, Cristina Gutiérrez está pronta para desempenhar o papel de salvadora de luxo, tal como fez na última ronda do W2RC. Na Ford M-Sport, o Raptor, o seu jovem e esperançoso estreante, tem as atenções do atual campeão, Carlos Sainz, bem como de Nani Roma, Mattias Ekström e Mitch Guthrie – todos legítimos candidatos se a máquina conseguir mostrar a mesma velocidade que mostrou em Marrocos (onde correu sem classificação na categoria ‘Experimental’). Enquanto a Mini tem seis entradas no quadro de honra do rali, a X-raid preparou uma versão totalmente nova este ano, com um motor a gasolina que também provou ser uma revelação em outubro passado, quando Guerlain Chicherit conquistou o prólogo na primeira unidade a sair da oficina alemã.

A mesma máquina será confiada a Guillaume de Mévius (segundo no último Dakar e terceiro em Marrocos), para além do promissor português João Ferreira, que aos 24 anos já tem vários títulos nacionais, europeus e mundiais…

A Toyota, sob as insígnias Gazoo Racing e Overdrive Racing, está a jogar a várias mãos para recuperar o controlo do Dakar. Para além de Giniel de Villiers, há várias apostas seguras no contingente Hilux.

Yazeed Al Rajhi, segundo no W2RC, ainda não venceu o Dakar em casa (terceiro em 2022), mas tem todo o talento e poder de fogo mecânico necessários para o conseguir.

A vitória é também o objetivo do brasileiro Lucas Moraes, que deslumbrou com um lugar no pódio na sua estreia no Dakar em 2023 e terminou a temporada de 2024 do W2RC em terceiro lugar. Jean-Marc Fortin também gosta de apostar e tem jogado uma mão forte este ano. O responsável pela operação belga contratou dois bicampeões da categoria de motos, Toby Price e Sam Sunderland, que podem ser um duplo problema para a competição, apesar da sua inexperiência.

Também apostou no astro lituano Rokas Baciuška, tricampeão do W2RC (em SSV e Challenger), que está a subir para a grande liga para tentar brilhar também no Ultimate. A escola sul-africana também tem alguns virtuosos: Henk Lategan (quinto em 2023), Guy Botterill (sexto em 2024) e o jovem Saood Variawa (décimo sétimo em 2024) continuam a inspirar-se

de De Villiers ao volante das Hilux. O mesmo se aplica a Seth Quintero, que procurará evitar percalços no Dakar.

Um pouco abaixo dos candidatos ao título, há cerca de 40 carros que têm o que é preciso para lutar pelo top 10.

O principal deles é Mathieu Serradori, que já conseguiu um lugar no top 10 (oitavo em 2020 e sétimo em 2022) e que pretende um lugar ainda mais alto com o seu Century CR7 T1+ 4×4, que tenciona utilizar como aríete nas portas do top 5. O checo Martin Prokop já ficou em quinto lugar no ano passado.

O tricampeão da classe de duas rodas motrizes abriu caminho para os carros MD Rallye e Optimus de Christian Lavieille, Simon Vitse e Eugenio Amos brilharem… a menos que Laia Sanz e o seu Century CR6 estraguem a festa da equipa normanda.

As restantes categorias, percuros, inscritos e muito mais, noutros artigos da mesma secção…