Nicolas Cavigliasso/Valentina Pertegarini: histórico, o 1º casal a vencer um Dakar

Nicolas Cavigliasso/Valentina Pertegarini são um casal, e o piloto reencontrou-se com as vitórias após o seu triunfo na categoria de quads em 2019, ano em que fez um pedido de casamento a Valentina no pódio. Agora, o casal conquistou o Dakar juntos, e fez história, pois é a primeira vez para um casal oficial no Rali Dakar. Já foi bonito o pedido de casamento, agora o triunfo. Se calhar, para o ano… um bébé: “É um dia fantástico para nós vencer o Dakar na classe Challenger, que é uma classe muito competitiva. Estamos muito felizes. Treinámos muito para estar aqui, para sermos competitivos e, hoje, ganhar outro Dakar para mim é fantástico…

Durante a primeira semana, tentámos forçar e obter bons resultados nas etapas e fiquei muito contente com isso, porque ganhámos três etapas. No dia de descanso tivemos um intervalo de trinta minutos. Isso fez com que fosse melhor para nós tentarmos atacar, mas tendo cuidado nalgumas partes mais perigosas. Mas agora terminámos e somos os vencedores. Foi um Dakar espetacular e estamos ambos muito, muito felizes”.