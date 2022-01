Nasser Al-Attiyah vence Dakar pela 4ª vez | AutoSport

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) venceram o Dakar, quarto triunfo do piloto do Qatar, que venceu pela primeira vez em 2011 com a Volkswagen, triunfou depois em 2015 com a Mini e em 2019 com a Toyota, repetindo agora o feito com a marca nipónica. Desta forma, Attiyah empata em número de triunfos com Ari Vatanen, mas fica ainda longe das oito vitórias de Stéphane Peterhansel, isto só para falar dos autos.

Desde o seu primeiro Dakar, ainda na obscuridade, num Mitsubishi Pajero, em que alcançou o 10º lugar no Senegal em 2004, depois disse Nasser al Attiyah venceu três vezes com três carros diferentes, incluindo o primeiro em 2011, e um total de 43 vitórias em etapas.

Depois de ter conduzido por todas as principais equipas do desporto (BMW, Volkswagen, Hummer e Mini), estabeleceu-se nos últimos cinco anos no seio da equipa Toyota Gazoo Racing, conquistando o primeiro triunfo da marca em 2019.

As duas últimas edições da prova na Arábia Saudita foram uma verdadeira desilusão, apesar de dois segundos lugar. Foi vítima de furos constantes, o que este ano com a nova Hilux T1+ já não sucedeu. O nativo de Doha arrancou para este seu 18º Dakar com a Pickup renovada com rodas e suspensão maiores e dominou primeiro, controlou depois, toda a prova. Venceu três etapas, a liderança da prova esteve sempre nas suas mãos, a sua maior vantagem foi alcançada na etapa 6, 48m54s, o dia antes do descanso e foi aí que estabeleceu a tática para a segunda semana: expetativa, controlog, gestão, fugir dos erros e ‘azares’ como o diabo da cruz.

Pelo segundo lugar da geral durante toda a prova passaram Carlos Sainz, Sébastien Loeb e Yazeed Al-Rajhi, mas a liderança nunca esteve verdadeiramente ameaçada.

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) terminaram no segundo lugar, e mais uma subida de degrau do francês face a um futuro triunfo no Dakar.

Foi segundo em 2017 com a Peugeot, no seu segundo Dakar, terceiro em 2019 novamente com a Peugeot, e pelo que se viu este ano já não restam muitas dúvidas que Loeb vai triunfar no Dakar.

O maior piloto de ralis da história veio para o Dakar em 2016 e desde cedo começou a lutar na frente. É verdade que sempre teve condições para isso, mas faltava-lhe a experiência que agora já tem. Ari Vatanen só há um, e esse foi o único a triunfar no Dakar na estreia, em 1987.

Depois do quarto posto em 2020, Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (Toyota/Overdrive Toyota) terminaram este Dakar em terceiro, o seu melhor resultado de sempre na prova.

Não foi fácil, o percurso teve alguns altos e baixos, estes últimos nas etapas 5 e 9, mas depois de ter caído de segundo para terceiro na etapa 6, nunca mais teve a posição em risco, sabendo-se que voltar ao segundo lugar era muito difícil.

Neste seu oitavo Dakar, Yazeed Al Rajhi mostrou consistência e finalmente conseguiu o pódio, o que em ‘casa’ lhe vai saber ainda melhor.