Nasser Al-Attiyah: “Três equipas sólidas capazes de vencer” | AutoSport

Nasser Al-Attiyah regressou aos triunfos no Dakar após duas edições a terminar no segundo lugar. Este é o seu primeiro triunfo na Arábia Saudita, o segundo com a Toyota e o quarto no Dakar, depois de ter triunfado com a Volkswagen e com a Mini. No final, destacou as atuações da Audi e BRX: “Foi um Dakar incrível para nós. Não ganhávamos desde 2019. Estamos satisfeitos com o novo regulamento T1+. Havia três equipas sólidas capazes de vencer.

O Matthieu e eu, a equipa, fizemos todos um bom trabalho para ganhar. Tínhamos terminado sempre em segundo desde que chegámos à Arábia Saudita há dois anos, agora estamos realmente felizes por atingir o nosso objetivo.

A Toyota Gazoo Racing fez um trabalho fantástico no espaço de um ano ao construir este novo carro. Toda a corrida decorreu sem qualquer problema.

Estávamos em alerta máximo, mas agora sabemos que temos um carro fantástico e faremos o nosso melhor no Campeonato do Mundo.

Abrimos uma margem no primeiro dia, e desde então gerimos a nossa liderança.

Estamos realmente felizes, e penso que vamos começar a pensar no próximo Dakar dentro de uma semana ou dez dias. Temos a sorte de poder correr o Dakar na Arábia Saudita, e gostaria de agradecer ao governo por esta oportunidade de descobrir paisagens tão deslumbrantes”.



