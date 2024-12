Nasser Al Attiyah: “Objetivo para 2025 é claro: estar de novo na luta, agora com o Dacia Sandrider”

Nasser Al Attiyah (Nasser Racing by Prodrive), mantém-se invicto desde o lançamento do Campeonato do Mundo de Ralis-Raid (W2RC) em 2022, garantiu este ano o seu terceiro título consecutivo no final de uma época muito disputada, enquanto o seu novo copiloto, Édouard Boulanger, celebrou a sua primeira vitória. O piloto do Qatar foi para a Dacia, que se vai estrear no Dakar,

“A época de 2024 foi extraordinária. Édouard e eu unimos forças e, apesar de nunca termos trabalhado juntos antes, ganhámos na nossa primeira tentativa. Foi um começo ideal. Continuámos a disputar batalhas emocionantes e a obter resultados incríveis. Ao mesmo tempo, estivemos a desenvolver o Dacia Sandrider com a equipa.

Todo o trabalho árduo sobre os pormenores deu os seus frutos. Quando aterrámos em Marrocos, a nossa atenção estava voltada para o título, embora tentássemos manter-nos com os pés assentes na terra.

Mas, no fundo, todos os membros da equipa sonhavam com este triunfo. Tudo se encaixou.

Partilhar esta primeira vitória com a equipa e o Sandrider foi uma honra enorme. O meu objetivo para 2025 é claro: estar de novo na luta com Édouard e os Dacia Sandrider. A competição será feroz, mas é isso que torna o nosso desporto tão excitante. Não vamos deixar nada para trás”.