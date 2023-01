Nasser al Attiyah ganha o seu 5º Rali Dakar, 3ª vitória da Toyota | AutoSport

O que já se desenhava há algum tempo confirmou-se: Nasser al Attiyah ganha o seu 5º Rali Dakar, naquela que é a 3ª vitória da Toyota, todas com o piloto do Qatar. Uma prova em que o binómio piloto/carro estiveram quase perfeitos, saíram incólumes da terrível segunda etapa e sem nunca cometer exageros o piloto que chegou à liderança apenas na Etapa 3, não mais perdeu a posição, consolidando o seu avanço à mesma medida que os adversários baqueavam atrás de si, fruto de uma grandes demonstração de bom andamento aliado a uma consistência inigualável, e uma máquina que continua destacada da concorrência, tanto em fiabilidade como rapidez.

Sébastien Loeb (BRX Hunter) repete o segundo lugar de 2022, terminando a prova a uma distância bem menor do que a que perdeu na fatídica etapa 2, quando furou três vezes, ficou sem rodas e teve de esperar por ajuda. Problemas, todos têm, mas furar três vezes e perder quase hora e meia costuma ser um momento decisivo e foi-o para o francês, que recuperou, chegou ao segundo lugar, mas tem que adiar mais uma vez o triunfo no Dakar.

Contudo, o francês provou que está pronto para vencer a prova, e o mesmo se pode dizer do BRX Hunter, mesmo que não nos possamos esquecer que na segunda semana de prova, em que Loeb venceu quase tudo, al Attiyah só precisava de controlar o andamento e fugir das armadilhas. Até hoje, não sabemos como seria a luta em confronto direto. Talvez para o ano…

Sébastien Loeb bateu um enorme recorde nesta prova ao vencer seis etapas de forma consecutiva, um recorde que fica para a história, entrando também diretamente para o top de pilotos com mais etapas ganhas num só Dakar, cuja liderança continua nas mãos de Pierre Lartigue, que em 1994 venceu 10 tiradas.

Espetacular terceiro lugar para o rookie brasileiro Lucas Moraes que com o experiente navegador Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) fizeram um excelente Dakar, com o piloto a ser premiado com um fantástico pódio na estreia na prova.

É verdade que existiram mais abandonos/atrasos do que era normal, mas também existiam muito mais duplas com condições para terminar na posição, mas foi o brasileiro que com um condução rápida e globalmente isenta de erros, fez história no Dakar.

Depois de vencer três vezes o campeonato nacional brasileiro e a corrida mais difícil da América do Sul, o Rally dos Sertões duas vezes, brilhou a grande altura no Dakar, ele que também já mostrou em Portugal a sua categoria ao ser terceiro na Baja de Portalegre 500 de 2021, atrás de Krzysztof Holowczyc e Tiago Reis.

Giniel de Villiers foi quarto e mantém o seu incrível registo no Dakar, agora de 20 presenças consecutivas no Dakar desde 2003, sem um único abandono, sendo este quarto lugar o seu melhor resultado desde 2018. Esta prova, mais dura, beneficiava o seu estilo, daí o quarto lugar, mas há muito que anda a aproveitar os que os outros não conseguem obter, pois já lhe falta andamento para o fazer em velocidade. O melhor que fez em etapas foi um quarto lugar.Henk Lategan, sul africano, piloto oficial da Toyota Gazoo Racing, chega ao quinto no seu terceiro Dakar. Está a ser formado no seio da equipa, e dentro de algum tempo deverá ocupar o lugar que agora detém Giniel de Villiers, como número 2 da equipa.

Este foi o seu terceiro Dakar, é rápido, mas tem muito que aprender. Este ano teve apenas ‘retrocesso’ na sua evolução e aprendizagem, quando na etapa 12 capotou e perdeu meia hora, quando se estava a aproximar do pódio. Caiu para quinto e por aí ficou.

Mais info assim que possível.