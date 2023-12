Nasser Al-Attiyah e o Dakar: ‘hoje’ com a BRX, ‘amanhã’ com a Dacia… | AutoSport

Nasser Al-Attiyah, cinco vezes vencedor do Dakar, anda numa roda viva. Este Dakar, já se sabia, vai correr com a BRX Hunter da Prodrive, fazendo dupla com Sébastien Loeb e mais cinco Hunter do mesmo preparador, numa equipa de luxo, que tem tudo para ‘resolver’ entre si quem vai vencer o Dakar 2024.

Mas em 2025, vai juntar-se à Dacia, como piloto oficial, na estreia da marca nos rally-raids, participando no programa oficial da marca: “Quando conduzi o Prodrive Hunter pela primeira vez, fiquei muito satisfeito com o comportamento do carro em alta e baixa velocidade, pelo que me senti imediatamente familiarizado com o volante. Claro que o Dakar é o nosso objetivo para mais uma vitória num carro diferente, e espero que nos aproximemos do recorde de vitórias de Stephane Peterhansel no Dakar. Preparámo-nos bem com a equipa e acreditamos que temos uma forte hipótese quando arrancarmos em AlUla.”