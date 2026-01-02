Nasser Al-Attiyah e o Dakar: “ganhar outra vez, mesmo sabendo que não será fácil”

Com 21 participações e cinco vitórias no Dakar, Nasser Al‑Attiyah surge como uma das principais figuras da Dacia Sandriders para a edição de 2026, reforçando um ataque com quatro carros à prova rainha dos rally‑raids mundiais. Tricampeão do W2RC e vice-campeão em 2025, o piloto do Qatar, aos 55 anos, mantém como meta declarada voltar ao topo da classificação geral, agora aos comandos do Dacia Sandrider.

​Al‑Attiyah destaca que a equipa “mostrou um ritmo muito forte no Dakar passado, logo na estreia”, e que esse desempenho se estendeu a toda a temporada, faltando apenas maior sorte em momentos decisivos, algo que acredita estar agora mitigado pela experiência acumulada.

Parceria com Fabian Lurquin e confiança no Sandrider

O qatari é navegado pelo belga Fabian Lurquin, com quem já venceu o Qatar Rally em SSV e com quem consolidou uma relação de confiança desde o Rally de Marrocos. Al‑Attiyah assume que “é um sonho vencer com o Fabien”, sublinhando que ambos se sentem bem preparados e em sintonia para enfrentar as especiais de areia e terreno rochoso típicas da Arábia Saudita.

​Sobre o novo carro, o piloto é taxativo: “O Dacia Sandrider é um carro muito bom e a Dacia Sandriders é uma equipa muito forte”, afirmando ter a certeza de que poderão assinar “um muito bom resultado”, ainda que reconheça que nada será fácil num Dakar cada vez mais competitivo e com mais construtores envolvidos.

Experiência, calma e maratonas como chave do rali

Al‑Attiyah garante sentir-se “mais experiente” e “mais calmo”, mantendo confiança plena na sua capacidade em terrenos arenosos e pedregosos. O qatari chama, porém, a atenção para a importância estratégica das duas etapas maratona da edição de 2026, em especial a segunda, longa e com muitas horas ao volante, que exige uma mudança de mentalidade e uma leitura cuidadosa da filosofia dos organizadores.

Mesmo consciente da dureza do desafio, o piloto não deixa margem para dúvidas quanto às intenções: “Mesmo sendo o Dakar muito difícil, o meu ‘alvo’ é ganhar outra vez. É possível, mesmo sabendo que não será fácil”. A aposta assenta numa combinação de experiência, ritmo já demonstrado em 2025 e melhor preparação global da estrutura para este novo ataque ao deserto.

