Nani Roma segundo no Dakar, promete “regresso para mais no próximo ano”

Nani Roma, vencedor do Dakar em 2014, conquistou o segundo lugar final no Rally Dakar 2026, superando o colega de equipa Mattias Ekström e ajudando a colocar dois Ford Raptor no pódio.

​Desta forma, Roma e Ekström asseguraram um resultado histórico para a Ford, com os Raptor a vencerem seis das 14 etapas da competição. O espanhol lutou pelo triunfo, demonstrando a fiabilidade e velocidade do Ford ao longo das duas semanas de deserto saudita: “Na penúltima etapa quebrei uma roda a 50 metros do fim da especial, mas mantivemos a crença nas nossas hipóteses e eis-nos aqui, no segundo lugar. Só tenho palavras de gratidão para a minha equipa. Esta vitória não me pertence, mas à equipa. Sem eles, nada é possível. É também extraordinário ver uma marca icónica como a Ford tão comprometida com o rally-raid”.

Efeito iô-iô e lições para o futuro próximo

​Roma reconheceu ainda a necessidade de afinar pormenores, admitindo que o efeito iô-iô o prejudicou por não conseguir manter-se no grupo certo. Apesar de não estar plenamente satisfeito consigo próprio, felicitou Nasser Al-Attiyah pela vitória e Ekström pelo pódio partilhado, sinalizando ambição renovada.

O efeito iô-iô, que altera as condições de pista entre pioneiros e perseguidores, impediu Roma de consolidar uma posição mais avançada. Ainda assim, o segundo lugar reforça a competitividade dos Ford Raptor e posiciona a marca como força dominante no todo-o-terreno de elite.

Promessa de reforço em 2027 com Ford na dianteira

“Com dois Ford no pódio, regressamos para mais no próximo ano”, afirmou Roma, sublinhando o compromisso da Ford no rally-raid. O resultado de 2026 serve de base para ajustes técnicos e estratégicos, preparando uma campanha ainda mais forte na próxima edição do Dakar.

