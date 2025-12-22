Nani Roma: experiência, resiliência e ambição máxima no Dakar 2026

Nani Roma e Álex Haro formam uma das duplas mais experientes e consolidadas do pelotão do Dakar 2026. Estão inseridos no projeto Ford Racing, em parceria com a M‑Sport, numa edição que o próprio piloto catalão define como “a melhor era da história do Dakar”.

Nani Roma chega a janeiro para a sua 29ª participação no Dakar, a 20ª ao volante de um carro, reforçando uma ligação praticamente indissociável da prova. É um dos apenas três pilotos na história a vencer o rali tanto em motos (2004, com a KTM) como em automóveis (2014, com a Mini X‑raid), um feito que cimenta o seu estatuto de referência absoluta no todo‑o‑terreno mundial.

O catalão começou por se destacar no motociclismo, tendo sido vice-campeão espanhol júnior de Enduro 125 cc em 1991, antes de se estrear no Dakar em 1996, onde venceu logo uma etapa. Ao longo da carreira, chegou a partilhar a prova com a esposa, Rosa Romero, que alinhou em dez edições do rali, reforçando a dimensão familiar da sua relação com a competição.

Ford Raptor T1+ EVO, um projeto em ascensão

Em 2026, Roma entra no segundo ano do programa Ford Racing/M‑Sport, integrado num alinhamento de luxo que inclui também Carlos Sainz, Mattias Ekström e Mitch Guthrie. O piloto sublinha que 2025 foi uma época particularmente preenchida, com mais ralis do que o habitual, algo que considera decisivo para chegar ao Dakar “em boa forma” e com ritmo competitivo face a adversários que correm “quase todos os fins de semana pelo mundo”.

A equipa trabalhou de forma intensa na suspensão e na distribuição de pesos do Ford Raptor T1+ EVO, permitindo, nas palavras de Roma, “dar o salto para um carro mais rápido” e verdadeiramente capaz de lutar pela vitória. O pódio alcançado no Rali de Marrocos é apontado como sinal de que o pacote técnico está no bom caminho e de que a dupla tem condições reais para discutir o topo da classificação geral.

Resiliência pessoal e serenidade competitiva

A preparação para o Dakar 2026 surge num contexto pessoal exigente para Nani Roma. Há três anos, o piloto superou um cancro da bexiga e, mais recentemente, teve de lidar com as consequências do grave acidente de motocross que deixou o seu filho Marc paraplégico da cintura para baixo. Roma admite que esses momentos difíceis marcaram profundamente a sua vida, mas garante que chega agora ao rali “muito confortável, muito tranquilo”, com uma serenidade que considera uma mais-valia desportiva.

Para o catalão, o atual nível do Dakar é o mais alto de sempre, com a presença de múltiplas equipas de fábrica – Ford, Dacia, Toyota, MINI, Century – a criar um ambiente de forte investimento e concorrência cerrada. Roma antecipa primeiros dias “difíceis de gerir”, com muitos pilotos rápidos em carros de topo a atacar desde o arranque, mas acredita que ele e Haro têm argumentos para se destacarem nesse contexto de máxima exigência.

Álex Haro: navegador de elite e parceiro de confiança

Álex Haro prepara-se para disputar o seu 12º Dakar consecutivo, desde a estreia em 2015 com o andorrano Albert Llovera. Com mais de 20 anos de carreira como co-piloto em ralis e rally‑raid, soma no currículo o título de campeão do mundo de Ralis na categoria Super 2000, conquistado em 2010 ao lado de Xavi Pons, precisamente num projeto integrado na estrutura de Malcolm Wilson e da M‑Sport, com quem volta a colaborar agora.

Apaixonado pela natureza, cães e cinema, Haro é presença habitual nos paddocks de MotoGP ou em frente ao ecrã sempre que há corridas, sublinhando uma ligação permanente ao desporto motorizado. A parceria com Nani Roma é descrita como quase inseparável: juntos disputaram mais de metade das provas da carreira do navegador e foram vice-campeões do Dakar em 2019.

Objetivo declarado: lutar pela vitória à geral

Para 2026, Haro garante que a dupla chega “tão ambiciosa como sempre”, depois de um ano em que participou em tantos ralis quanto possível e enfrentou desafios de navegação complexos, que considera terem sido “os trabalhos de casa” essenciais para o Dakar. O co-piloto destaca a evolução técnica do Ford Raptor T1+ EVO e a sintonia com Roma, afirmando que ambos estão num ponto em que “se entendem na perfeição” e têm “o melhor equipamento para competir ao mais alto nível”.

Em Marrocos, a dupla voltou a confirmar que tem ritmo para rodar ao nível de nomes como Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Nasser Al‑Attiyah e a nova vaga de jovens pilotos em ascensão. Haro admite que, apesar de a edição de 2026 não incluir o Empty Quarter, não espera uma prova mais fácil, confiando que o diretor de prova David Castera manterá o grau de dificuldade elevado, num Dakar com muitas equipas oficiais e 4–5 carros por formação.

O plano é claro: chegar ao rali em plena forma, com máxima concentração, estar “lá desde o primeiro dia” e deixar que a corrida mostre onde podem chegar. Se a dupla conseguir manter esse nível dia após dia, Roma e Haro acreditam que um grande resultado – e a luta pela vitória – estará ao alcance.