Nani Roma desistiu: projeto Ford Ranger T1+ deu os primeiros passos no Dakar | AutoSport

Nunca correu muito bem a Nani Roma e Álex Haro, este Dakar de estreia da nova Ford Ranger T1+, mas agora, na sétima etapa, a toalha foi atirada ao chão. Nani Roma abandonou a prova devido a um problema mecânico, o motor cedeu, e nada há a fazer em tempo útil para regressar. Foram rebocados para o bivouac. O espanhol já tinha dito que estava preocupado com o motor, que estava a dar sinais de fraqueza, e não demorou muito a comprová-lo. Já se sabia que este Dakar seria complicado para a M-Sport/Ford e a verdade é que apesar da experiência da dupla, a prova teve sempre vários altos e baixos, tendo chegado ao meio da prova na 12ª posição depois de terem chegado a passar pelo 19º posto ao cabo da etapa 3. Nani Roma sabia das dificuldades que iriam ter, mas este é um processo que qualquer novo carro tem que passar, pois o Rali Dakar não é por acaso que é a maratona de TT mais difícil do mundo. Se fosse fácil qualquer estrutura lá chegaria e andaria junto dos homens da frente e isso é algo que está longe de suceder, com muito poucas exceções. Aliás, o espanhol já tinha dito que se a Ford lhe exigisse ganhar, não teria embarcado no projeto, mas Nani Roma está bem ciente que o trabalho de evolução precisa de ser feito, e a aprendizagem destas quase sete etapas vai ser proveitoso para o futuro.

