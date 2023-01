Mundial de TT: Sébastien Loeb na frente após o Dakar, confuso? Nós explicamos… | AutoSport

Nasser Al Attiyah venceu o Dakar, mas é Sébastien Loeb que está à frente do Mundial de Todo o Terreno. Pois é! Em primeiro lugar, provavelmente muitos não se lembram que o Dakar agora (desde o ano passado) faz parte do Mundial de TT, mas ao contrário do que sucede na F1 e no WRC, por exemplo, o Mundial de TT tem apenas cinco provas e uma forma bem diferente de contabilizar resultados.

Nas provas maratona, como é o Dakar, a Classificação geral, atribui pontos aos 15 melhores concorrentes: (50, 40, 30, 25, 20, 15, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2). E a classificação por etapas, dá pontos aos 5 primeiros classificados (5, 4, 3, 2 e 1).

Por isso, tendo em conta que venceu sete etapas, Sébastien Loeb somou mais pontos no Dakar que Nasser al Attiyah…

No ano passado, depois de as suas esperanças de vitória em Dakar se terem esfumado, o francês foi à caça de pontos nas etapas, pois o seu objectivo era o de recuperar os 10 pontos que separavam o vencedor do Dakar, que obteve 50.

Loeb terminou o Dakar no segundo lugar do rali e do campeonato, mas apenas 1 ponto atrás. Foi mais do mesmo nesta prova.

Desta vez, o piloto do Bahrain Raid X-treme venceu sete etapas e apesar do piloto da Toyota Gazoo Racing ter novamente vencido o Dakar, este ano é Loeb que lidera a classificação provisória por 2 pontos! 87 face a 85 pontos.

Martin Prokop e o seu Ford Raptor T1+ da Orlen Benzina, é terceiro entre os participantes do W2RC. Guerlain Chicherit é o terceiro com 42 pontos, enquanto o Mattias Ekström da Audi tem 32, mais um do que o polaco. Peterhansel e Sainz vão para casa de mãos vazias, depois de se retirarem do Dakar.

Wei Han é o primeiro piloto chinês a marcar pontos no campeonato. Han e o seu buggy SMG são quintos com 20 pontos. A BRX também lidera a classificação dos construtores por um ponto. Al Attiyah (50 pontos) e Al Rajhi (15) acumularam 65 pontos para Loeb (40) e Chicherit (26) 66 pontos. X-raid Mini JCW é o terceiro com 50 pontos e BAIC ORV o quarto com 40.

SSV/T3: Austin Jones na frente

Chaleco López tinha ganho o Dakar 2021 em T4 antes de subir a parada em T3 no Dakar 2022. Intocável durante a época do W2RC, apesar da investida dos seus companheiros de equipa Red Bull, Cristina Gutiérrez e Seth Quintero, o campeão mundial vigente começou mal já que foi Austin Jones, seu companheiro de equipa, que venceu e na classificação provisória da categoria, as cinco equipas da Red Bull Off-Road Junior USA pela BFG e Red Bull Can-Am Factory ocuparam os primeiros cinco lugares.

Jones, com 83 pontos, está à frente de Quintero com 77. Tal como no ano passado, o jovem americano foi o ‘caçador’ de pontos mais prolífico em etapas (37 por etapas contra 40 por segundo lugar), o suficiente para se manter a uma boa distância do seu compatriota. Chaleco Lopez é o terceiro com 54 pontos, Cristina Gutierrez é quarta com 52 e Mitch Guthrie quinto com 51.

SSV / T4: A Goczał tripla ameaça

O vencedor do título de 2022, Rokas Baciuška, deve ter limpado os seus óculos algumas vezes antes de acreditar nos seus olhos. Não só havia três Goczałs em vez de dois a ‘cavalgar’ pela Energylandia quando a temporada começou, mas foi Eryk, o mais jovem, com apenas 18 anos, que ganhou, na sua primeira aparição no W2RC! A última etapa virou a corrida de cabeça, mas o resultado é claro: o jovem polaco (86 pontos) está à frente do lituano da Red Bull Can-Am Factory (79). O seu pai, Marek (67 pontos), e o seu tio, Michał (47), não estão muito atrás! Vale a pena notar que nove dos dez primeiros veículos são Can-Ams preparados pela South Racing.

Camiões/T5: Países Baixos

Martin Macík parece ser quase sempre frustrado pelos opositores da terra das tulipas, do queijo… e dos camiões! No ano passado, foi Kees Koolen que conseguiu levar a melhor dele. Desta vez, começou a primeira etapa com um novo parceiro de luta holandês, Janus van Kasteren. O piloto da Boss Machinery ganhou o Dakar e escreveu uma nova página para o clã De Rooy, pondo fim à hegemonia Kamaz.

O holandês embolsou 113 pontos. ‘MM’, segundo no Dakar ao volante de outro Iveco, não está muito atrás com 102 pontos. Outro pilotos checo do W2RC, Tomáš Vratný, está em terceiro lugar com 66 pontos.