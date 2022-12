Mundial de Todo-o-Terreno: Equivalência de Tecnologia nos T1.U e T1+ | AutoSport

A pedido dos fabricantes envolvidos no Campeonato do Mundo de Rally-Raids, a “Equivalência de Tecnologia”, aplicável aos veículos inscritos nas classes T1.U e T1+, permitirá ajustar, se necessário, o nível de aceleração durante as provas de Todo-o-Terreno, como o Dakar. Este sistema destina-se a permitir uma maior equidade desportiva entre carros de diferentes designs de engenharia, e desse modo limitar a escalada de custos.

Também com o objetivo de limitar a pegada ambiental, os construtores de pneus terão de nomear para pilotos de Platina e Prioritários Ouro um único composto para cada rali, começando já com o Abu Dhabi Desert Challenge.