Mundial de Todo-o-Terreno ‘conjunto’ FIA-FIM: a grande novidade | AutoSport

O novo Mundial de Todo-o-Terreno, que arranca precisamente com o Dakar, é produto duma parceria da FIA com a FIM, tal como há muito acontece no Dakar, com o ‘elo’ ASO a ligar ambas as entidades.

Claramente, a época de 2022 marca um ponto de viragem para as provas de TT, com o início dos Campeonatos Mundiais que consistem nas mesmas cinco provas, tanto para a FIA como para a FIM. Como se calcula, há aqui muita ‘mão’ lusa, ou não fosse Jorge Viegas Presidente da FIM.

Como se sabe a competição arranca sábado com o Dakar, seguindo-se depois as provas de Abu Dhabi em março, Cazaquistão em abril, Andaluzia em junho e Marrocos em outubro.

Um total de 53 equipas representando 6 construtores já se inscreveram no Campeonato Mundial da FIA, enquanto 15 motociclistas de 6 construtores já se comprometeram com o Campeonato Mundial da FIM. Basicamente, o palco está preparado, os concorrentes estão na linha de partida da 44ª edição do Dakar.

Os principais construtores do Dakar apostam nas suas equipas, Toyota, Audi, BRX, Mini, há outros candidatos sólidos como Yazeed Al-Rajhi da Toyota e Jakub da X-Raid Przygoński (Mini). Ou ainda pilotos como Mathieu Serradori e os seus buggies SRT Racing, bem como Jean-Rémy Bergounhe e Guerlain Chicherit, do MD Rallye Sport, que está de volta ao volante. Um olhar sobre a lista de partidas para a categoria de motos promete também boas batalhas. As categorias T3 e T4 têm todos os ingredientes para uma boa competição.

O lançamento desta nova fórmula deu ainda à FIA a oportunidade de criar uma categoria separada para camiões, para a qual foram concebidos novos regulamentos. Duas equipas irão para já liderar o ataque: Big Shock Racing Team, liderada pelo checo Martin Macík, e Fesh-Fesh Team, com Albert Llovera no leme.

Calendário do Campeonato Mundial de Ralis TT:

Dakar: 1-14 janeiro

Abu Dhabi Desert Challenge: 5-10 de março

Rally Cazaquistão: 25-30 de abril

Rally Andalucia: 7-12 junho

Rallye du Maroc: 7-12 outubro