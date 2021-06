Mundial de Todo o Terreno arranca em 2022, com Dakar e ASO como promotor | AutoSport

Está confirmado, a Taça do Mundo de Todo-o-Terreno passará a Mundial FIA de Todo-o-Terreno, o que foi hoje chancelado pelo Conselho Mundial da FIA. O novo Campeonato Mundial será lançado em 2022, juntamente com um acordo com a Amaury Sport Organisation (A.S.O.), que se tornará o promotor exclusivo do campeonato, por um período de cinco anos.

E será com o Rali Dakar que arrancará a nova era do TT, que será a ronda de abertura do Campeonato Mundial da FIA de 2022.

Como parte do novo acordo, os regulamentos desportivos e técnicos da FIA e da A.S.O. serão alinhados, assegurando a consistência para os concorrentes em todos os eventos. A FIA está também a desenvolver regulamentos técnicos para tecnologias novas, alternativas, e experimentais dentro da disciplina, em linha com a sua estratégia ambiental de apoio à ação climática, tecnologia e inovação, e práticas sustentáveis. Este será o último desafio numa disciplina em que a ação tem lugar em alguns dos ambientes mais remotos e duros do mundo.

Jean Todt, Presidente da FIA, afirmou: “Estou encantado com o resultado de longas e frutuosas discussões com a A.S.O., que se torna o promotor do Campeonato Mundial de Ralis da FIA para ralis cross-country, com um calendário que inclui o famoso Dakar”.

Yann Le Moënner, CEO da Amaury Sport Organisation, disse: “Numa altura em que o cross-country está a sofrer uma transformação fundamental, a criação de um Campeonato do Mundo da FIA é uma excelente notícia para o desenvolvimento da nossa disciplina. Como seu promotor exclusiv, a A.S.O. orgulha-se de integrar o Rally Dakar no calendário do Campeonato Mundial da FIA, e trabalhará para promover os eventos, a fim de melhor exibir os conhecimentos técnicos dos fabricantes de automóveis que participam nestes ralis, em condições extremas. O Campeonato Mundial irá acompanhá-los nesta transição progressiva para energias alternativas, com a FIA a integrar categorias e classificações específicas a estas novas tecnologias nos regulamentos técnicos.

Através do Campeonato Mundial da FIA, os pilotos, fabricantes e organizadores beneficiarão também de exposição durante todo o ano, aumentando a cobertura mediática da disciplina, e do seu público, em todo o mundo”.

O calendário de 2022, a ser anunciado ainda este ano, deverá incluir um máximo de cinco rondas, incluindo o Rally Dakar, com eventos ainda abertos aos veículos T1, T2, T3 e T4. As categorias T3 e T4, em particular, beneficiarão também de um maior desenvolvimento ao abrigo deste acordo, e serão publicados novos regulamentos da FIA para o T5 Prototype Trucks, para 2022, assegurando a inclusão de todas as categorias de veículos para profissionais e amadores no Campeonato Mundial.

Os títulos do Campeonato Mundial da FIA serão atribuídos ao piloto, navegador, e fabricante, enquanto que os novos títulos do Campeonato da FIA serão introduzidos para todas as outras categorias, incluindo um título de fabricante tanto no T4 como no T5.

Este novo Campeonato Mundial de Todo-o-Terreno torna-se o sétimo sob a direção da FIA, juntando-se ao Mundial de Fórmula 1, Mundial de Ralis, Mundial de Ralicross, Mundial de Fórmula E e ao Mundial de Karting.