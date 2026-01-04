Muitos ‘galos’ para um só poleiro no Dakar… até em cada equipa
Este Dakar tem um plantel homogéneo como há muito não se via na prova, na categoria principal. Se na Challenger e SSV, a competitividade nunca faltou, nos Ultimate isso tem estado ‘reservado’ apenas a alguns. Mas não este ano, e neste artigo só vamos falar da equipa oficial da Toyota…
Yazeed Al Rajhi, que coroou a sua décima primeira participação no Dakar com uma vitória heróica em casa, em 2025, é para já o líder natural do grupo. O campeão saudita viu a sua sorte mudar pouco depois da sua conquista, quando um acidente na Baja da Jordânia lhe causou duas vértebras partidas e o impediu de competir durante o resto da temporada.
Mesmo assim, continua otimista quanto às suas perspetivas de defender o triunfo que conquistou há um ano: “Estamos prontos para lutar agora. O nosso objetivo é vencer novamente. Ainda temos ritmo.”
O que não faltam são adversários ansiosos por destroná-lo, incluindo o seu principal rival do ano passado, também ao volante de um Hilux. É claro que Henk Lategan quer melhorar o seu segundo lugar, mas mantém os pés bem assentes no chão, ciente de como o Dakar pode mudar num instante:
“Acho que a competição vai ser bastante renhida. Acho que este é provavelmente o plantel de carros mais renhido que alguma vez se viu no Dakar. Há muitos pilotos que podem ganhar e lutar pelo pódio.”
Toby Price, duas vezes vencedor em duas rodas (2016 e 2019), não conseguiu chegar à meta na sua estreia em quatro rodas em 2025, mas o australiano e o seu novo navegador, Armand Monleón, continuam a ter objetivos ambiciosos: “Quero ganhar o Dakar em quatro rodas”, avisou. “Vai dar muito trabalho, mas algo no meu íntimo me diz que ainda não terminei.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI