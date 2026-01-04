Muitos ‘galos’ para um só poleiro no Dakar… até em cada equipa

Este Dakar tem um plantel homogéneo como há muito não se via na prova, na categoria principal. Se na Challenger e SSV, a competitividade nunca faltou, nos Ultimate isso tem estado ‘reservado’ apenas a alguns. Mas não este ano, e neste artigo só vamos falar da equipa oficial da Toyota…

Yazeed Al Rajhi, que coroou a sua décima primeira participação no Dakar com uma vitória heróica em casa, em 2025, é para já o líder natural do grupo. O campeão saudita viu a sua sorte mudar pouco depois da sua conquista, quando um acidente na Baja da Jordânia lhe causou duas vértebras partidas e o impediu de competir durante o resto da temporada.

Mesmo assim, continua otimista quanto às suas perspetivas de defender o triunfo que conquistou há um ano: “Estamos prontos para lutar agora. O nosso objetivo é vencer novamente. Ainda temos ritmo.”

O que não faltam são adversários ansiosos por destroná-lo, incluindo o seu principal rival do ano passado, também ao volante de um Hilux. É claro que Henk Lategan quer melhorar o seu segundo lugar, mas mantém os pés bem assentes no chão, ciente de como o Dakar pode mudar num instante:

“Acho que a competição vai ser bastante renhida. Acho que este é provavelmente o plantel de carros mais renhido que alguma vez se viu no Dakar. Há muitos pilotos que podem ganhar e lutar pelo pódio.”

Toby Price, duas vezes vencedor em duas rodas (2016 e 2019), não conseguiu chegar à meta na sua estreia em quatro rodas em 2025, mas o australiano e o seu novo navegador, Armand Monleón, continuam a ter objetivos ambiciosos: “Quero ganhar o Dakar em quatro rodas”, avisou. “Vai dar muito trabalho, mas algo no meu íntimo me diz que ainda não terminei.”