Morreu Karel Loprais | AutoSport

No dia em que arrancaram as verificações do Dakar, a prova perdeu um dos seus grandes protagonistas e uma enorme figura histórica. Já estava doente há algumas semanas, mas Karel Loprais faleceu esta manhã na República Checa, onde se tornou um verdadeiro herói após triunfar no Dakar seis vezes ao volante do seu camião Tatra (em 1988, 1994, 1995, 1998, 1999 e 2001). O piloto de Ostrava era o orgulho do seu país, onde foi nomeado embaixador da segurança rodoviária. Apenas Vladimir Chagin (com 7 triunfos) e Stéphane Peterhansel (com 14) estão à sua frente no Livro de Honra do Dakar. Após o seu sucesso nas pistas e dunas, sempre manteve laços estreitos com a disciplina, transmitindo a sua paixão a toda a sua família, especialmente ao seu sobrinho Aleš Loprais, que está presente neste Dakar, o seu 15º como piloto. O homem que descobriu o Dakar como navegador na tripulação do seu tio, explicou-o emocionalmente: “Ele foi um ícone para nós. Ele era a figura de proa dos desportos motorizados e da categoria de camiões na República Checa. Estávamos constantemente em contacto porque construímos os camiões juntos. Ele vinha ver-nos todas as manhãs para tomar um café e ver como estavam as nossas ‘senhoras’, é assim que as chamamos. Portanto, é uma perda que não pode ser descrita. Mas ele estará aqui no nosso coração connosco neste rali. Sempre foi positivo quanto às nossas hipóteses, sem me dar conselhos, mas simplesmente dizendo: “Sabes o que tens de fazer”.