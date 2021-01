Numa altura em que se realiza o Dakar, surge uma notícia triste. Morreu Hubert Auriol, triplo vencedor do Paris-Dakar, personalidade que também esteve no comando da prova como diretor durante nove anos, entre 1994 e 2003. Faleceu este domingo, 10 de janeiro, aos 68 anos de idade. À família e amigos, o Autosport endereça as suas mais sentidas condolências.

Hubert Auriol foi durante muito tempo piloto de motos profissional no todo-o-terreno francês, mudando-se posteriormente para os automóveis. Foi o primeiro a vencer o Dakar em motos e automóveis. A sua carreira começou em no motocross e enduro em 1973.

No Dakar, onde correu de 1979 a 1994, competiu nove anos nas motos e mais sete nos carros. Nas motos, ganhou o evento em 1981 e 1983 numa BMW R80G/S inscrita pela BMW France, terminando em segundo lugar em 1984. Mudou-se para os autos em 1988, primeiro com a Mitsubishi, depois na Citroën, ganhando em 1992 com um ZX Rallye Raid. Em 1994, Hubert Auriol juntou-se ao organizador do Dakar, a ASO e tornou-se diretor de prova do evento, o que sucedeu até à edição de 2004, quando foi substituído por Patrick Zaniroli. Em 2008, fundou a Africa Eco Race.