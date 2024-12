Momentos do ano: Portugal volta aos carros de topo no Dakar com João Ferreira

Portugal volta em 2025 a ter uma dupla lusa na categoria principal do Dakar. João Ferreira e Filipe Palmeiro confirmaram a presença no Dakar 2025 com o Mini JCW T1 Plus da X-Raid, naquele que será o primeiro Dakar do jovem piloto num carro da categoria Ultimate e o seu terceiro Rali Dakar consecutivo: “onde irei lutar lado a lado com alguns dos pilotos mais impressionantes de sempre! Vamos aprender muito ao participar nesta competição com a x-raid”, disse João Ferreira.

Cada vez mais o Rali Dakar é palco da presença de jovens talentos super-rápidos, entre eles, João Ferreira. Depois de ter feito a sua estreia nos rally-raids apenas em 2019 na classe de produção T2 antes de se sentar ao volante de uma Toyota Hilux T1 em 2021, daí evoluiu para um Mini da X-Raid com o qual venceu o campeonato Europeu de Bajas de 2022, repetindo o feito já este ano de 2024. em 2022, foi também Campeão de Portugal de Todo-o-Terreno.

Para a sua estreia no Dakar em 2023, João mudou para a classe T3, correndo num YXZ1000R Turbo Prototype SXS desenvolvido pela X-Raid e ‘alimentado’ pela Yamaha. Com um carro totalmente novo, sabiam que eram outsiders e problemas mecânicos efetivamente acabaram com qualquer chance de um pódio na categoria. No entanto, bateram um recorde que agradou à Yamaha – ao vencerem uma etapa, permitiram que o fabricante japonês fosse o primeiro a vencer etapas nas categorias de carros e motos!