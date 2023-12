MOMENTOS DO ANO: Portugal leva hidrogénio ao Dakar | AutoSport

A PRF Gas Solutions, de Paulo Rui Ferreira, piloto e pai de João Ferreira, piloto campeão Europeu e Nacional de de Todo-o-Terreno em Portugal 2022, e atual piloto da South Racing Can Am no Dakar e X-Raid/ARC Sport nas provas que faz com o Mini JCW Rally T1+ com que ganhou por exemplo a recente Baja Portalegre 500 apresentou uma solução de ponta para reabastecimento de hidrogénio para desportos motorizados, a DRHYVE, para usar no Dakar e numa nova competição a Extreme H.

A PRF Gas Solutions, líder no setor do gás combustível, anunciou o lançamento da DRHYVE, uma inovadora estação portátil de reabastecimento de hidrogénio concebida para a indústria do desporto automóvel. Com o objetivo de revolucionar o reabastecimento de hidrogénio, a DRHYVE traz uma série de características inovadoras e uma grande conveniência para o mundo dos desportos motorizados.

No Dakar, enquanto a categoria T1-U continua a progredir e reúne veículos já capazes de enfrentar a natureza técnica e, sobretudo, a distância do Dakar, o programa “Missão 1000” tem o papel de laboratório, para as tecnologias de descarbonização mais inovadoras que são agora chamadas a exprimir-se num desafio paralelo. Todos os dias, os veículos inscritos irão enfrentar um percurso de cerca de 100 Km, à margem do percurso oficial, mas com dificuldades semelhantes no âmbito Dakar Future Mission 1000 e é aqui que entra o hidrogénio. E é aqui que quase certamente entra a PRF.

Apenas os motores mais eficientes do ponto de vista energético são abrangidos pelo projeto “Missão 1000”: motores a hidrogénio, totalmente elétricos ou também híbridos que utilizam uma quantidade mínima de biocombustível.

Em 2024, espera-se que para cima de uma dezena de veículos – motos, carros e camiões – participem neste projeto apoiado pela FIA e pela FIM.