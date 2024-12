Momentos do Ano: A vez da Dacia no Dakar

A Dacia ruma ao Rali Dakar, e quer fazer história ao nível do que já fizeram a Mitsubishi, Peugeot, Mini, Citroën, Toyota, Volkswagen, etc… É uma entrada em grande da Dacia. A marca do grupo Renault anunciou no início de 2024 que está a preparar-se para o Rali Dakar 2025 e apostou num veículo pouco convencional denominado Sandrider, desenvolvida em parceria com a Prodrive.

O nome Dacia já tinha estado ligado ao Dakar com o Duster, mas o Sandrider é um veículo de rally raid concebido especificamente para os desafios do rali mais duro do mundo. O Sandrider irá competir na categoria T1 de topo do Dakar, especificamente na classe Ultimate, que permite métodos alternativos de combustível ou propulsão. A equipa de pilotos é uma autêntica parada de estrela e inclui Nasser Al-Attiyah, Cristina Guttierez Herrero, e Sébastien Loeb.