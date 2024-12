Momentos do ano: 4ª vitória de Sainz, 1ª da Audi, duelo de duas lendas

Chegado a Yanbu como o herói da marca das quatro argolas, Sainz obteve a sua quarta vitória no Dakar, colocando-o a par de Ari Vatanen nos livros de história, mas tendo vencido com quatro construtores diferentes (Volkswagen, Mini, Peugeot e Audi) num período de 14 anos!

O prometido duelo teve efetivamente lugar e tanto o “El Matador” como o ‘caçador’ (Hunter) da Alsácia tiveram problemas, especialmente na etapa 10. Enquanto Carlos conseguiu tirar partido do apoio dos seus dois companheiros de equipa, que estavam distanciados na classificação geral, mas que ainda eram capazes de fornecer uma escolta tranquilizadora para o seu chefe de equipa, Seb, forçado a embarcar numa arriscada perseguição a alta velocidade, acabou por falhar o seu regresso, mas conseguiu salvar um lugar (3º) no pódio final in extremis, o 5º da sua carreira em oito participações.

Em 2024, o trio da Audi parecia desanimado à chegada a AlUla. Tudo mudou no Empty Quarter, que Carlos Sainz abordou sem ter cometido o menor erro antes de resistir às dificuldades da etapa 48 HR Chrono, enquanto todos os seus rivais estavam espalhados por todo o lado: Yazeed Al Rajhi capotou o seu carro e abandonou a corrida, Nasser Al Attiyah caiu para o lado no seu terreno preferido, enquanto Sébastien Loeb deu um novo fôlego à sua busca pela vitória na geral e representou uma verdadeira ameaça para a segunda semana.

A primeira impressão foi muito boa, com a vitória imediata em 4 etapas, com o campeão espanhol a ser o primeiro piloto desse ano a dar forma a uma revolução tecnológica tão ambiciosa.

A Audi e Carlos Sainz fizeram história num prova marcada pelo confronto de gerações e conceitos. Carlos Sainz e Sébastien Loeb, e a Audi, com a sua tecnologia híbrida e o motor convencional do BRX Hunter da Prodrive.

