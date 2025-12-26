Mitsubishi restaura o Pajero vencedor do Dakar 1985 no 40º aniversário do triunfo histórico

O projeto simboliza a herança da marca japonesa e revive o carro que iniciou o domínio da Mitsubishi no rali mais duro do mundo

Quarenta anos depois da sua primeira vitória absoluta no Rali Dakar de 1985, a Mitsubishi Motors concluiu a restauração do Pajero/Montero original que conquistou o deserto e abriu caminho para uma era de ouro no todo-o-terreno mundial. O projeto marca o regresso simbólico de um ícone da competição e homenageia a primeira vitória de um fabricante japonês na prova africana.

Da glória ao esquecimento

Após o triunfo na edição de 1985, na qual o protótipo da Mitsubishi garantiu uma dobradinha histórica (1º e 2º lugares) entre 362 concorrentes, o carro regressou ao Japão e foi depositado nas instalações de Pesquisa e Desenvolvimento da marca em Okazaki. Durante quatro décadas, permaneceu praticamente abandonado, acumulando pó e tornando-se uma relíquia esquecida da engenharia japonesa.

Apesar da longa inatividade, os técnicos descobriram que o exemplar se encontrava surpreendentemente bem conservado. O motor — um 2.6 litros turbo de quatro cilindros em linha, com 222 cv e acoplado a uma caixa manual de cinco velocidades — apenas precisou de uma revisão completa, sem substituições estruturais ou reconstruções profundas.

A restauração: respeito pela autenticidade

Para celebrar o 40º aniversário da vitória, a Mitsubishi reuniu engenheiros veteranos do Dakar e do WRC que participaram nos projetos originais. O objetivo era claro: devolver vida ao carro sem apagar as marcas do tempo.

Cada componente foi desmontado, limpo e inspecionado individualmente — da suspensão aos sistemas elétricos — antes de ser novamente montado. As intervenções limitaram-se ao essencial, preservando painéis e elementos de carroçaria originais, incluindo as mossas, riscos e desgaste do rali de 1985.

O resultado é um veículo totalmente funcional, que mantém a autenticidade da época. O som do motor a reacender após 40 anos foi descrito pelos técnicos como “um momento de emoção e orgulho”.

Um símbolo da engenharia e da resiliência

Construído com painéis em fibra de carbono e plástico reforçado com Kevlar, o Pajero foi pioneiro no uso de materiais leves numa estrutura de resistência elevada. Em 1985, percorreu 10.284 quilómetros entre Paris e Dakar — incluindo duas passagens pelo difícil deserto de Ténéré — em apenas 22 dias.

O modelo foi o primeiro passo de um domínio absoluto da Mitsubishi no Dakar, somando 12 vitórias totais, incluindo sete consecutivas entre 2001 e 2007. A marca japonesa tornou-se sinónimo de fiabilidade e robustez, e o Pajero um ícone do automobilismo mundial.

Um tributo ao passado e um olhar para o futuro

Num momento em que a Mitsubishi enfrenta desafios significativos no mercado global, a restauração do Pajero representa uma ponte entre o legado e a reinvenção. A marca aposta agora no relançamento de modelos com ADN aventureiro, como a futura versão “rugged” do Outlander, que deverá chegar aos Estados Unidos no final de 2024.

Com este projeto, a Mitsubishi reafirma o seu espírito que nasceu no deserto — o mesmo que a catapultou para a elite do Dakar e que continua a inspirar a sua identidade: “Drive your ambition.”