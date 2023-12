Mission 1000: o futuro do Dakar | AutoSport

A Missão 1000 do Dakar é um projeto da organização do Rally Dakar para promover a inovação em veículos sustentáveis. O objetivo é ter uma categoria de veículos 100% elétricos, 100% movidos a hidrogénio ou híbridos no Rally Dakar de 2030.

O programa Dakar Future percorreu um longo caminho desde desde que foi lançado no contexto do Dakar de 2021, com construtores como a Audi lutam pela vitória com carros híbridos carros híbridos e outros (BRX, ASTARA, X-RAID MINI) continuam a a expandir a sua utilização de combustíveis sintéticos.

Enquanto toda uma constelação de projectos ganha vida e se aproxima da maturidade, 2030 continua a ser o objetivo a utilização generalizada de energias alternativas no Dakar.

O desafio Mission 1000 será um impulso para esta ambição. Foi desenvolvido um novo conceito para pôr à prova as tecnologias de ponta tecnologias de ponta na topografia do Dakar: um troço de secção de 100 km separada das etapas que compõem o que perfazem o rali, somando 1.000 km, onde os construtores podem descobrir quais as opções técnicas que valem a pena seguir no futuro.

Os dez veículos que embarcam nesta estreia histórica farão a primeira aparição no início do prólogo em AlUla. Embora o desafio não seja uma competição, foram definidos vários critérios de avaliação foram definidos para colocar os veículos à prova e para colocar os veículos à prova e manter os pilotos e condutores atentos. Foram seleccionados três tipos de motores para o desafio Mission 1000: 100% elétricos, 100% hidrogénio e tecnologia híbrida.

1,000%

Os participantes têm de completar todo o percurso para obter um total de 100 pontos no desafio e perderão pontos por cada etapa não concluída. Exemplo: 48KM/96KM na etapa 3 só renderá 50% dos pontos em jogo.

Drive Mode

Os veículos receberão pontos pela sua capacidade de condução em função do desempenho efetivo em relação ao tempo de referência estabelecido.

Modo Eco (+ 10% em relação ao tempo de referência e para além deste): 0 pontos

Modo Normal (até 5% do tempo de referência): 5 pontos de bónus

Modo desportivo (-10% e menos): 10 pontos de bónus

Launch Control

Neste desafio único e cronometrado, os veículos farão um sprint de 100 m a partir de um ponto de partida. O melhor classificado em cada uma das categorias de carros e motos receberá 10 pontos de bónus.

Fan Boost

Os pilotos dos dez veículos registados para o desafio Mission 1000 terão regularmente

oportunidades de contar as suas histórias e explicar os pormenores da sua tecnologia nas redes sociais do Dakar do Dakar. Todos os fins-de-semana, os fãs poderão votar no seu projeto favorito. O público atribuirá 5 pontos de bónus duas vezes.



Numa conferência de imprensa realizada em Riade no dia de descanso, a 13 de janeiro, irá colocar o foco no desafio Missão 1000 e revelará todos os pormenores

sobre este novo programa.