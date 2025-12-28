Mission 1000 Dakar 2026: sete motos elétricas e camião híbrido de hidrogénio
A terceira edição da Mission 1000 no Dakar 2026 contará com sete motocicletas 100% elétricas e um camião híbrido de hidrogénio e biodiesel, alinhados no programa Dakar Future. Os progressos diários serão avaliados em percursos de cerca de 100 km, destacando a evolução tecnológica em veículos de zero emissões.
Motos elétricas: Segway, Arctic Leopard e Stark Future
Os Segway regressam com baterias mais potentes. Os Arctic Leopard, vistos em 2024, competem agora com três pilotos espanhóis numa estrutura privada. Os Stark Future, já comercialmente bem-sucedidos, são utilizados por dois projetos independentes na sua estreia na Mission 1000.
Camião KH7: prémio de fidelidade assegurado
O camião KH7 garante o prémio de fidelidade, após obter as pontuações mais altas nas duas edições anteriores.
Programa Dakar Future: foco em biocombustíveis
No âmbito mais amplo do Dakar Future, reforça-se o desenvolvimento do uso de biocombustíveis, complementando a vertente elétrica e híbrida da Mission 1000.
