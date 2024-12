Mission 1000: 2º ato: Segway, Hyse H2 Oh e KH7

Em 2024, o Dakar abriu as portas do seu bivouac e do deserto a veículos com tecnologia de ponta, proporcionando um banco de ensaios em condições reais de rally-raid e um contexto favorável ao desempenho. O objetivo é apoiar os esforços dos fabricantes e/ou projetos que se esforçam por reimaginar a mobilidade.

Cinco veículos serão postos à prova no Ato II deste desafio, que classifica os participantes em função dos seus desempenhos, fiabilidade e economia de combustível.

A borracha está prestes a cair na estrada, face o exagero e fique a ideia, as primeiras experiências, realizadas em janeiro de 2024, deram origem a um tesouro de dados e encorajaram alguns dos cérebros que trabalham na fronteira da tecnologia a redobrar a sua investigação, enquanto outros receberam um impulso moral.

Entretanto, os futuros candidatos têm estado a afinar os seus veículos nos bastidores. A segunda edição do desafio Mission 1000 colocará cinco veículos equipados com três tecnologias contra os duros terrenos do Dakar, que os levarão aos seus limites e mais além, como é suposto fazer qualquer bom laboratório.

Segway passa das capitais para as pistas sauditas

Os transportadores pessoais, as scooters e as trotinetas totalmente elétricas do fabricante chinês são uma presença habitual nas grandes cidades. Como próximo desafio, propôs-se domar as areias do Dakar, reunindo uma equipa de 50 pessoas para conceber a X1000. Três unidades da sua moto elétrica, que pode atingir 140 km/h, serão confiadas a pilotos especializados em todo-o-terreno. O jovem argentino Benjamín Pascual, de 19 anos, receberá algumas indicações do seu pai Pablo, diretor-desportivo do grupo, que participou nove vezes no Dakar. Os outros dois membros do triunvirato Segway são o piloto chinês Jianhao Xu, que ganhou todos os campeonatos nacionais de motocross desde 2010, e o seu irmão de armas Jie Yang, também ele um ator importante na cena do Extremo Oriente.

Hyse: H₂ – OH!

Num dos cruzamentos mais ambiciosos da história dos desportos motorizados, cinco fabricantes japoneses determinados a decifrar o código para a comercialização em larga escala de motores movidos a hidrogénio decidiram juntar e partilhar os seus conhecimentos. O projeto HySe juntou engenheiros da Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki e Toyota sob o mesmo teto para desenvolver o motor do seu buggy e encarregou o chefe da equipa Overdrive Racing, Jean-Marc Fortin, de construir o chassis. A versão original já deu nas vistas em 2024, mas o modelo X2 tem uma capacidade de combustível aumentada de 7,5 kg de hidrogénio, o que lhe dá uma autonomia de até 150 quilómetros nas condições mais difíceis e permite ao seu condutor surfar as dunas com confiança. Yoshio Ikemachi vai participar no seu nono Dakar, o primeiro com um veículo elétrico.

KH7: um híbrido movido a hidrogénio

O único camião na lista de partida da Missão 1000 em 2024 e 2025 produziu um desempenho impecável para vencer o desafio na época passada. O camião MAN de 12 toneladas está equipado com tecnologia desenvolvida pelos mecânicos e engenheiros da Evarm, uma empresa especializada na conversão de veículos movidos a gasolina ou diesel para funcionarem com gás natural ou hidrogénio. Com base na experiência adquirida em janeiro passado, os pilotos Jordi Juvanteny e José Luís Criado (com um total de 65 partidas no Dakar) e o engenheiro Xavi Ribas estão determinados a ultrapassar a barreira dos 1000 cv.

FOTO Mission 1000 ASO Aurélien Vialatte