Miguel Barbosa quer regressar ao Rali Dakar

Miguel Barbosa, piloto que em 2020 se sagrou pela oitava vez campeão nacional de todo-o-terreno, e que para além dos oito títulos na disciplina tem ainda dois títulos na velocidade, tendo também passado com sucesso pelos ralis, não esconde a sua enorme vontade de regressar ao rali Dakar. Nesse contexto, é, a partir deste início de 2021, o embaixador da Dakar Shoes, uma marca 100% portuguesa que é parte integrante dos produtos oficiais Dakar.

“É com muita alegria e satisfação que aceitei o convite para ser embaixador de uma marca que é portuguesa e que faz parte integrante de um universo que representa o que de mais importante e desafiante se faz a nível de desporto motorizado no mundo”, refere Miguel Barbosa que já participou no rali Dakar por três vezes, tendo na sua primeira participação triunfado entre os Rookies (estreantes).

O rali Dakar, competição que passou com um tremendo sucesso por Portugal entre 2006 e 2008 e que desde 2020 se disputa na Arábia Saudita, regressou a Lisboa em outubro do ano passado quando, abriu no Chiado a primeira loja Dakar Official Product da Europa, onde podem ser encontrados roupa e acessórios Dakar e uma incrível coleção de calçado totalmente desenhada e produzida em Portugal.