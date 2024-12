Medidor de Binário: a nova arma da FIA para equilibrar tecnologias no Dakar 2025

Inovação e/ou confusão? Qual será o impacto do Medidor de Binário no futuro do todo-o-terreno: penalizações, equilíbrio e o desafio do novo sistema de torque da FIA no Rali Dakar 2025

Este Dakar ficará marcado pela introdução do ‘Torque Meter’ ou ‘Medidor de Binário’, uma nova ferramenta implementada pela FIA, uma espécie de Bop (Balanço de Performance) ou EoT (Equivalência de Tecnologia), que já existem há muito.

O novo medidor de binário pretende igualar ao máximo o desempenho entre motores turbo e naturalmente aspirados, ou outra qualquer tecnologia que exista, nomeadamente elétricos, ou o sistema híbrido da Audi do ano passado em que um motor a gasolina funcionava como ‘gerador’ que carregava a bateria, sendo que o carro passava a potência às rodas através do seu sistema elétrico.

Agora, os Ultimate verão o seu desempenho monitorizado, através do ‘Medidor de Binário’ que é instalado na saída da caixa de velocidades, contrloando o fluxo de binário que segue para as rodas.

Como se sabe, a Dacia, Toyota e Mini têm motores turbo nos seus carros face ao normalmente aspirado da Ford Raptor T1+ e o medidor de binário irá igualar os desempenhos, obrigando a uma curva de binário padrão que não pode ser excedida, e se isso suceder há penalizações.

Como se sabe, no desporto automóvel, e muito mais ainda no todo-o-terreno, as pistas são irregulares por natureza e isso poder leva a picos que podem exceder os limites e por isso, este ano, temos sempre que esperar para lá dos fim das etapas, porque a ordem no final destasp ode ser bem diferente de quando forem atribuídas as penalizações fruto destes excessos ‘caçados’ pelo ‘Medidor de Binário’.

Assim cada ‘Overtorque’ receberá uma penalização de 10 segundos, até 5 vezes nessa etapa, entre 6 e 10, 30 segundos cada e 10 minutos se for repetida em mais de 10 ocasiões.

Paralelamente, haverá penalização caso a temperatura do Medidor de binário exceda os 140°C, com o carro a ver a sua potência reduzida em 20 kW (27 cv) e só pode voltar à potência máxima depois do sensor voltar aos 140º durante um minuto. Os concorrentes são alertados no cockpit.

Portanto, estas será a primeira experiência e mais um elemento que poderá afetar muito as classificações, até porque ainda é novo e as equipas, naturalmente, ainda não o dominam, pelo que o sistema é interessante porque permite várias tecnologias de motorizações correrem umas, contra as outras pelo mesmo ‘prémio’, mas, por outro lado, pode criar muita confusão aos adeptos com as penalizações.

É óbvio que a única forma de equalizar tecnologias é com um sistema deste tipo, resta saber se é fiável e como as equipas lidam com ele da melhor forma.

Relembre-se que isto foi aprovado no recente Conselho Mundial da FIA e só agora colocado no Regulamento Desportivo dos Ralis Todo-o-Terreno da FIA

É preciso ter muita atenção aos desafios operacionais. Em troços, terrenos ou circuitos acidentados, picos de torque podem ocorrer, e as equipas ajustam configurações para evitar ultrapassar limites e sofrer penalizações. Apesar de confiáveis, falhas ocasionais acontecem.

A FIA pretende introduzir sensores noutras categorias, como nos Ralis, para controlar custos e promover novas tecnologias, mais sustentáveis, como o hidrogénio e elétricos. As categorias de base estão fora destas inovações devido ao alto custo inicial.