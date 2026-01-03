Mattias Ekström vence prólogo do Dakar, em bis da Ford

Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Raptor/Ford Racing) foram os mais rápidos no prólogo de abertura do Rali Dakar, que arrancou hoje na Arábia Saudita. Um bom arranque para a Ford nesta prova com Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford Raptor/Ford Racing) no segundo posto, na frente de Guillaume De Mevius / Mathieu Baumel (Mini JCW Rally 3.01/X-Raid Mini JCW), uma dupla muito emocional no arranque desta prova tendo em conta o que sucedeu há menos de um ano a Baumel, que perdeu a perna direita num acidente.

Mattias Ekström venceu pelo menos uma especial em cada um dos últimos quatro Dakar, os únicos quatro em que competiu na classe principal. Ele já tinha conquistado dois prólogos, em 2023 no Sea Camp perto de Yanbu e em 2024 em AlUla, elevando o total da sua carreira para cinco vitórias. Com esta sexta vitória torna-se no sueco com mais vitórias em especiais, ultrapassando Kenneth Eriksson.

Quanto a Guillaume De Mévius e Mathieu Baumel, o terceiro tempo dá ainda mais magnitude a esta conquista, considerando o percurso do navegador francês até à partida desta edição da prova. Como se sabe, há menos de um ano, Mathieu Baumel teve a perna direita amputada depois de ser atropelado por um carro enquanto prestava assistência a um veículo na estrada para Reims. O quatro vezes vencedor do Dakar teve de lutar pela vida.

Os médicos previram uma longa reabilitação, mas apenas seis meses depois ele já estava a testar um carro, desafiando todas as expectativas médicas. Agora equipado com uma prótese personalizada, ele está determinado a desempenhar um papel importante desde o primeiro dia. “Estar aqui é a minha primeira vitória”, salientou ele na conferência de imprensa de ontem.

Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) foram quartos e o melhor dos Dacia Sandriders. Os números de hoje servem apenas para escolher a sua ordem de partida, sendo que a partir daí será a ordem da etapa anterior a determinar a ordem de partida no dia seguinte.

Seth Quintero / Andrew Short (Toyota Hilux Gr/Toyota Gazoo Racing W2RC) foram quinto na frente de Yazeed Al Rajhi / Timo Gottschalk (Toyota Hilux/Overdrive Racing), sendo que a fechar o top 10 ficaram Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk (Toyota Hilux/Energylandia Rally Team), Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Raptor/Ford Racing), Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (Century Cr7/Century Racing Factory Team) e Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Hilux Imt Evo/Toyota Gazoo Racing SA).

Nani Roma / Alex Haro (Ford Raptor/Ford Racing) foram 11º na frente de João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux Imt Evo/Toyota Gazoo Racing SA). Mais info assim que possível.

Tempos Online – CLIQUE AQUI