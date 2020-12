O Campeão do Mundo de Rallycross, e dupla campeão do DTM, Mattias Ekstrom, vai estrear-se no Dakar aos comandos de um SSV da equipa X-Raid. Depois de ter terminado o WorldRX 2020 em segundo lugar no campeonato, vai agora aventurar-se no TT, primeiro no Dakar, depois no Extreme E, com a equipa ABT CUPRA. Pela primeira vez na sua história, a X-Raid vai ter um projeto fora da categoria T1 (carros). Em cooperação com a Yamaha, vai assistir um veículo baseado no Yamaha YXZ1000R SxS que está a ser preparado para enfrentar o Dakar. O objetivo da equipa “X-raid Yamaha Racing Rally Supported Team” é oferecer aos interessados veículos baseados no YXZ1000R preparados para correr. O sueco Mattias Ekström faz a sua estreia em Dakar ao lado do compatriota Emil Bergkvist.