Mattias Ekström quer correr todo o Mundial W2RC 2026 para preparar 2027

Mattias Ekström subiu ao pódio do Rally Dakar 2026 pelo segundo ano consecutivo e já planeia correr em todas as rondas do Mundial W2RC desta temporada, visando uma preparação mais sólida para 2027.

O piloto sueco Mattias Ekström declarou a intenção de disputar o campeonato W2RC na íntegra em 2026, considerando essencial igualar o nível de preparação dos líderes como Nasser Al-Attiyah e as duplas da Dacia. Ekström, que terminou entre os três primeiros classificados, enfatizou que a experiência no Dakar reforça a necessidade de compromisso total para competir ao mais alto nível.

Preparação detalhada como chave para o sucesso

“Estou satisfeito com o pódio, mas viemos para ganhar. A primeira lição é que tenho de voltar ainda melhor preparado, porque o nível da frente é extremamente elevado”, afirmou Ekström. O sueco comparou o desporto atual ao automobilismo de circuito, onde os detalhes mínimos decidem as corridas, e lamentou que a concorrência tenha crescido, com mais pilotos e carros capazes de vencer.

Ekström pretende pedir aos seus chefias autorização para o programa completo, sublinhando que a preparação contínua é indispensável: “Não se pode descansar sobre os louros. Vou começar a trabalhar nisso já amanhã”. Há alguns anos, apenas três pilotos disputavam a vitória; hoje, a luta é mais renhida e exige dedicação absoluta.

Evolução do W2RC exige compromisso total

O piloto reconheceu que o W2RC se tornou mais exigente, aproximando-se da precisão do circuito em detrimento da imprevisibilidade clássica do todo-o-terreno. Para enfrentar Nasser Al-Attiyah e os Dacia, Ekström defende que só uma participação em todas as provas garante o ritmo e a fiabilidade necessários ao título em 2027. ​Este pódio consecutivo no Dakar reforça a posição de Ekström como candidato sério ao Mundial, mas o sueco alerta para a intensificação da rivalidade, que obriga a uma abordagem profissional sem margem para erros ou pausas.