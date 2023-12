Mattias Ekström “projeto Dakar é o maior desafio da minha carreira…” | AutoSport

Naquela que será a sua quarta participação no Dakar, Mattias Ekström, veterano piloto sueco que começou a correr há quase 30 anos e já passou pelas pistas, ralis, Ralicross, TT, desde Turismos, WRC, DTM, NASCAR Cup Series, GT3, V8 Supercars, RX, ETCR, e finalmente, o Dakar, vai este ano tentar ajudar a Audi a sair por cima do Todo-o-Terreno.

O sueco declara com determinação que fazer e ganhar o Dakar é o desafio mais difícil da sua carreira.

Isso mostra a importância do evento para este virtuoso ‘pau para toda a obra’. Quando se encontra ao volante de um carro, seja qual for o terreno, Mattias Ekström sabe o que está a fazer.

Nascido na Suécia, este jovem forjou a sua paixão pelo desporto automóvel com todo o tipo de veículos, enquanto desfrutava dos espaços abertos do seu país.

A glória chegou mais tarde com dois títulos do DTM, seguidos de um Campeonato do Mundo de Rallycross, três vitórias na Corrida dos Campeões e o seu primeiro título na série Pure ETCR.

A presença de Ekström no Dakar era um dado adquirido. Um puro produto Audi, o sueco passou toda a sua carreira com o lendário fabricante alemão. Antes de se sentar no banco do condutor do RS Q e-tron, o homem de 43 anos teve um gostinho do Dakar em 2021, quando correu com uma Yamaha T3.

Embora a experiência tenha sido complicada, abriu-lhe os olhos. Embora não tenha terminado o rali, ele apreciou as dificuldades envolvidas.

Um ano depois, na grande estreia da Audi, o sueco teve o melhor desempenho do clã ao terminar no Top 10 (9º). A sua última participação no Dakar, tal como o desempenho global da equipa Audi, continua a ser uma desilusão. Embora tenha sido o único dos três pilotos a terminar, o seu 14º lugar foi uma grande desilusão. Com o seu fiel navegador Emil Bergqvist, um antigo piloto de ralis, voltou ao trabalho.

Enquanto a equipa Audi afinava o RS Q e-Tron nas suas instalações alemãs, ele preferiu voltar ao volante de um CanAm T3 para ganhar ainda mais experiência em Abu Dhabi, México e Argentina (rondas W2RC).

A equipa teve de esperar até ao final de julho e à Baja Aragon para voltar à sua montada no Dakar, antes de a reencontrar no Rali de Marrocos, em outubro, onde terminou em oitavo lugar. Ainda há um longo caminho a percorrer na louca busca de Mattias Ekström para vencer o Dakar, e o tempo está a esgotar-se: “Cresci na Suécia, onde há tanto espaço e oportunidades para conduzir um carro se gostarmos… Temos uma enorme quantidade de terra. Para além disso, havia também a garagem do meu pai. Ao longo da minha carreira como piloto de circuitos, tentei sempre fazer coisas diferentes.

Já corri no WRC e na NASCAR. Testei um carro LMP em Le Mans e fiz muito rallycross no campeonato do mundo. Um dos meus troféus preferidos é a Corrida dos Campeões, que ganhei três vezes a título individual, duas vezes contra Michael Schumacher e uma vez contra Sébastien Loeb.”

“Fazer parte do projeto Dakar foi, e continua a ser, o maior desafio da minha carreira. Toda a gente gostaria de o ganhar, mas quando nos apercebemos do trabalho envolvido para lá chegar, tenho a certeza de que muitas pessoas desistiriam antes mesmo de tentar. Não se pode ganhar com sorte. Ganha-se com talento, experiência, a atitude e a mentalidade corretas.

O último Dakar foi muito difícil para a equipa Audi e para mim. Pensámos que estávamos prontos.

Houve alguns pequenos problemas com o meu carro. Depois, o Stéphane (Peterhansel) e o Carlos (Sainz) tiveram acidentes que os impediram de disputar a classificação geral. O Dakar é implacável.

As duas semanas têm de correr bem, sem o mínimo problema. É altura de tentar de novo. Fizemos o nosso trabalho e esperamos que seja suficiente para ganhar o rali.

Penso que estamos mais humildes, mas também mais bem preparados. O Dakar é semelhante a essas grandes corridas, como a Indy 500 ou Le Mans, em que toda a gente só se lembra do vencedor e ninguém quer saber quem ficou em segundo ou terceiro”.