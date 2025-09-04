Matthieu Baumel enfrenta longa recuperação: objetivo Dakar 2026

Quatro vezes vencedor do Dakar perde perna direita, mas aponta ao regresso em 2026

O mundo do rali-raid foi abalado pela notícia de um grave acidente de viação que vitimou Matthieu Baumel, navegador francês e quatro vezes vencedor do mítico Rali Dakar. No final de janeiro de 2025, perto de Reims, em França, Baumel parou na berma de uma estrada para prestar assistência a outro condutor e foi atingido por um terceiro veículo. O trágico incidente resultou na amputação da sua perna direita, uma consequência direta das lesões sofridas.

Após o acidente, Baumel foi hospitalizado em estado grave e colocado em coma induzido. Semanas depois, num comunicado carregado de coragem e determinação, divulgado através das suas redes sociais, o próprio navegador informou sobre a difícil decisão de amputar a perna direita. Apesar da gravidade da situação e da profunda mudança de vida que esta acarreta, Matthieu Baumel tem demonstrado uma notável resiliência e um foco inabalável na sua recuperação, expressando a firme intenção de regressar às competições de mais alto nível no rali-raid. O seu objetivo primordial é estar apto a competir na próxima edição do Rali Dakar, em 2026.

Percurso de sucesso e nova parceria interrompida

Antes do fatídico acidente, Matthieu Baumel tinha encerrado uma parceria de enorme sucesso com o piloto catari Nasser Al-Attiyah, com quem conquistou quatro triunfos históricos no Dakar. Para a temporada de 2025, o navegador tinha iniciado uma nova e promissora colaboração com o piloto belga Guillaume de Mévius, com quem chegou a competir na edição de 2025 do Dakar. A comunidade do desporto motorizado tem manifestado um forte apoio a Baumel durante este período desafiador, com mensagens de solidariedade a inundar as redes sociais.

A dura batalha da reabilitação: física e psicológica

A jornada de recuperação de Matthieu Baumel já se iniciou, com sessões de reabilitação física no centro de Grau-du-Roi. As rotinas diárias incluem exercícios físicos intensos, fisioterapia e o complexo desafio de reaprender a usar os pedais e a conduzir. A dor é uma constante neste processo gradual de readaptação aos gestos da condução e ao ritmo do corpo.

Contudo, a superação do trauma psicológico do acidente é outro aspeto crucial. Baumel descreve a necessidade de reaprender a controlar o acelerador e o veículo, superando o medo. Para tal, está a trabalhar com um psicólogo desportivo, com o objetivo de gerir o stress e recuperar a confiança, especialmente ao pensar na possibilidade de falhar um teste ou uma manobra.

O seu objetivo principal, como referido, é estar pronto para o Dakar 2026 e aspirar a uma vitória numa etapa, um testemunho da sua inquebrável vontade de vencer. Já começou a conduzir novamente em testes, inicialmente num Mini JCW T1+ com a sua copiloto e amiga de infância, Mathys Baumel-Gaudin (Audrey). Os testes têm aumentado em complexidade, tornando-se mais longos e com passagens repetidas, mas o navegador reconhece que ainda tem um longo percurso pela frente. Apesar do forte apoio da sua família e amigos, Baumel enfrenta a realidade de que os reflexos não são os mesmos de antes, o que o leva a momentos de dúvida, apesar dos progressos assinaláveis.

A resiliência de atletas de alta competição como Matthieu Baumel, que enfrentam lesões que alteram radicalmente a vida, serve de inspiração para além do desporto. Tal como já tinha sucedido, por exemplo, com alex Zanardi, a capacidade de redefinir objetivos, de procurar apoio especializado e de persistir perante adversidades extremas demonstra a força do espírito humano. No contexto dos rali-raid, onde a navegação exige uma precisão milimétrica e uma capacidade de reação instantânea, o regresso de Baumel seria um feito extraordinário, reescrevendo os limites do que é possível após uma amputação. A sua história é um lembrete da paixão que move estes desportistas e da forma como a superação pessoal se cruza com a busca pela excelência.

FOTOS Instagram Matthieu Baumel