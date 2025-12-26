Mathieu Serradori: o autodidata que desafia os gigantes

A dupla francesa prepara uma nova ofensiva rumo ao Top 5 com o Century CR7 mais evoluído

O francês Mathieu Serradori regressa ao Rali Dakar 2026 com ambição renovada. Depois do sexto lugar alcançado na edição anterior — o melhor resultado da sua carreira —, o piloto do Var e o navegador Loïc Minaudier voltam a unir forças aos comandos do Century CR7 4×4, um protótipo desenvolvido com o objetivo de lutar de igual para igual com as equipas de fábrica.

Habitual figura do Dakar desde 2009, Mathieu Serradori iniciou a sua carreira nas motos, terminando a prova sul-americana em 51º lugar na estreia e 21.º no ano seguinte. Em 2019, regressou como piloto e preparador de buggy, mas foi em 2020 que se destacou verdadeiramente ao vencer uma etapa — tornando-se o primeiro piloto amador a fazê-lo desde 1988.

Ao longo dos anos, o francês consolidou a reputação de outsider combativo, determinado em enfrentar as grandes estruturas com um espírito independente. No comando do seu buggy CR6, alcançou o sétimo lugar em 2022 e, dois anos depois, estreou-se com sucesso no Century CR7 4×4, terminado em sexto e como melhor piloto francês da classificação geral.

“O Dakar 2025 foi o nosso primeiro com tração integral e ficámos satisfeitos com o resultado. A Century fez um trabalho excecional; temos agora um carro significativamente evoluído, sobretudo ao nível do chassis. Queremos ser mais rápidos e estar no grupo da frente. Estamos a fazer tudo para isso”, afirmou Serradori.

Com uma preparação que vai além do aspeto técnico, o piloto sublinha o papel do trabalho mental e da coesão de equipa: “Trabalhamos com um preparador mental durante todo o ano. Esse acompanhamento é tão importante como o físico, porque no Dakar há que manter o equilíbrio e aprender com cada etapa.”

Minaudier: da moto à navegação de topo

Tal como o seu companheiro, Loïc Minaudier soma 11 participações no Dakar. O francês natural de Aveyron tem origens no enduro, disciplina onde foi campeão nacional em 2011. Entre 2016 e 2020 competiu de moto, completando cinco edições consecutivas e terminando sempre no Top 35 — com o 23º lugar em 2019 como melhor resultado.

A transição para o banco do navegador surgiu naturalmente e rapidamente o colocou entre os melhores do mundo. Além de acompanhar Serradori desde 2021, Minaudier mantém uma forte ligação às duas rodas, gerindo o centro de formação Ténéré Spirit Expérience, especializado na leitura de road books e preparação de pilotos para o Dakar.

“Chego ao 11º Dakar com a mesma vontade de sempre e um pouco mais de experiência na bagagem. Em 2025 mostrámos que conseguimos discutir posições com os favoritos e terminar em sexto foi, para nós, uma pequena vitória. Gostamos de manter o estatuto de outsiders — lutamos contra nomes que víamos na televisão, como Loeb ou Al‑Attiyah —, e isso é motivador”, explicou o navegador.

Um objetivo comum: a vitória francesa no Dakar

O espírito de equipa e a complementaridade entre piloto e navegador são, segundo ambos, a base do sucesso. O Century CR7 apresenta melhor desempenho em velocidade e fiabilidade após as evoluções realizadas ao longo do ano, abrindo caminho a uma nova ofensiva entre os dez primeiros.

Com mentalidade guerreira e foco absoluto no desempenho, Serradori e Minaudier encaram esta nova edição com ambição realista: lutar pelo Top 5 e, quem sabe, sonhar com o pódio: “Temos o direito de sonhar, então sonhamos. O importante é cometer os menores erros possíveis e aproveitar cada momento. Quando sentes que toda a equipa está alinhada no mesmo combate, a motivação cresce ainda mais”, concluiu Minaudier.