Mathieu Baumel regressa ao Dakar após grave acidente: “A minha cabeça está pronta, o resto vai seguir”

Mathieu Baumel, navegador com quatro vitórias no Rali Dakar, prepara-se para enfrentar em 2026 o desafio mais exigente da sua carreira: regressar à prova rainha dos ralis de todo-o-terreno depois de ter perdido a parte inferior da perna direita num grave acidente. A participação marca uma reconstrução total das suas rotinas, movimentos e equipamento, adaptados à nova condição física.

O francês admite que a maior incógnita é a duração da prova, com 15 dias consecutivos de competição, muito para além dos testes e da Baja de três dias que já realizou. “Para o Dakar, uma das minhas maiores preocupações será a extensão da corrida”, reconhece, sublinhando a dimensão física e mental do desafio.

Adaptações técnicas e físicas ao novo contexto

A coordenação com o piloto Guillaume de Mevius foi revista ao detalhe, sobretudo em situações que exigem saída rápida do carro, como um furo, que se torna mais complexo consoante o lado afetado. Em areia profunda, abandonar o habitáculo é um esforço extra, pelo que Baumel opta por competir sem a prótese habitual, usando um encaixe curto que lhe permite trabalhar de joelhos mais rapidamente, levando a bordo uma prótese mais longa com sistema de troca rápida no MINI JCW Rally 3.0i.

Foram ainda desenvolvidos um banco específico para estabilizar e suportar a parte superior da prótese e um fato de competição modificado, homologado pela Sparco, para facilitar a substituição do membro artificial. O carro integra também um suporte dedicado para guardar a prótese em segurança e de forma imediatamente acessível durante o rali.

Preparação intensa e apoio dos parceiros

A preparação de Baumel envolve treinos diários com fisioterapeutas e técnicos para recuperar força, mobilidade e capacidade de concentração. O navegador admite que a perna esquerda ainda não suporta totalmente a carga, mas garante que a evolução é constante e que a motivação está no máximo: “A minha cabeça está pronta – o resto vai seguir”.

O projeto só se tornou possível graças ao apoio de parceiros de longa data como CP, Faster, Reiger e SADEV, cuja contribuição técnica e confiança foram decisivas neste regresso à competição. Antes do Dakar, Baumel e De Mévius realizaram um último teste de resistência na Jeddah Baja, aproveitando as condições reais de corrida para afinar processos e confirmar a preparação para o maior desafio da temporada. Agora, venha o Dakar…