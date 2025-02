Mathieu Baumel perdeu a perna direita, mas quer voltar, e vencer novamente o Dakar

Agora, só tenho um objetivo: estar pronto para o próximo Dakar, no topo da classificação, na categoria rainha, e estar reunido com Guillaume de Mevius”, disse, filmando o piloto belga sentado ao seu lado.

Recorde-se que o tetra-vencedor do Dakar foi vítima de um grave acidente de viação, sendo atropelado quando ajuda um concorrente do Rali de Monte Carlo Histórico, e agora num vídeo publicado nas suas redes sociais, Mathieu Baumel, deitado na sua cama doe hospital em Reims, revelou que esse acidente de viação que sofreu no final de janeiro redundou na amputação da perna direita: “Como sabem, tive um acidente grave. Estava na berma da estrada quando um carro colidiu com outro veículo, que infelizmente me atropelou. Fui levado para o hospital e ainda lá estou. Dezassete dias depois, posso dizer que estou melhor, mas tive de tomar uma grande decisão, a decisão mais difícil da minha vida: amputar a perna direita.

